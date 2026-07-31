Umfrage: Das sind die fairsten bAV-Anbieter

31.7.2026 – Servicevalue und Focus Money wollten erneut wissen, welche bAV-Versicherer Kunden als besonders fair empfinden. Dabei erhielten elf Versicherer die Höchstnote „sehr gut“. Vier Anbieter der betrieblichen Altersvorsorge belegen seit acht Jahren durchgehend einen Spitzenplatz: die Allianz, Generali, SV Sparkassenversicherung und WWK.

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Die Servicevalue GmbH hat erneut in Kooperation mit der Zeitschrift Focus Money ermittelt, welche Anbieter von Produkten zur betrieblichen Altersversorgung (bAV) von Arbeitnehmern als besonders fair angesehen werden.

Für die Studie befragte das Analysehaus im Juni 2026 2.656 Arbeitnehmer zu 33 Versicherern. Die Teilnehmer der Erhebung sollten bis zu zwei Anbieter beurteilen, bei denen sie in den vergangenen 24 Monaten über ihren Arbeitgeber einen bAV-Vertrag abgeschlossen hatten. Insgesamt flossen 3.242 Kundenurteile in die Auswertung ein.

So wurde gewertet

Um den subjektiven Begriff „Fairness“ messbar zu machen, sollten die Befragten ihre emotionale Bindung, ihre Treue und Loyalität sowie ihre Bereitschaft zur Weiterempfehlung bewerten. Darüber hinaus flossen 18 Einzelmerkmale aus fünf Teildimensionen in die Bewertung ein:

faire Produktleistung (Kombinationsmöglichkeiten, Attraktivität der Produkte, Zusatzversicherungen, problemlose Weiterführung),

faire Kundenberatung (Hinweise zur Minderung der Sozialversicherungsleistungen, Hinweise zur Krankenversicherungspflichtgrenze, Hinweise zur Haftung bei Beitragsrückständen, Hinweise auf Sozialversicherungspflicht),

fairer Kundenservice (Kontaktmöglichkeiten, Fachkompetenz, Beantwortung aller Fragen, attraktive Einzel- oder Gruppenvereinbarungen),

faire Kundenkommunikation (Vollständigkeit der Informationen, Verbindlichkeit von Aussagen, Verständlichkeit der Unterlagen, regelmäßige Informationen) sowie

faires Preis-Leistungs-Verhältnis (Preis-Leistungs-Verhältnis, Transparenz der Kosten).

Das Gesamtergebnis errechnet sich als ungewichteter Mittelwert der fünf Teildimensionen, die ihrerseits den ungewichteten Mittelwert der jeweiligen Einzelmerkmale bilden. Anbieter mit einem überdurchschnittlichen Ergebnis erhielten die Auszeichnung „gut“. Wer zusätzlich über dem Durchschnitt dieser Gruppe lag, wurde mit „sehr gut“ bewertet.

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Elf bAV-Anbieter wurden mit „sehr gut“ beurteilt

In der Gesamtwertung erhielten elf Akteure die Höchstnote „sehr gut“. Das ist einer weniger als im letzten Jahr (VersicherungsJournal 4.8.2025). Die Detailbewertungen weist Servicevalue nicht aus. Stattdessen werden die „sehr guten“ Unternehmen in alphabetischer Reihenfolge präsentiert:

Diesmal nicht mehr in der Spitzengruppe vertreten sind gegenüber dem Vorjahr die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland, und die Ergo Lebensversicherung AG. Alle drei Versicherer werden jedoch mit der Bewertung „gut“ benotet und erzielen damit immer noch ein überdurchschnittliches Ergebnis.

Neu unter die besten Unternehmen aufgerückt sind hingegen die LV 1871 und die Swiss Life, die im letzten Jahr noch kein sehr gutes Ergebnis vorweisen konnten.

Das sind die Langzeitsieger

Servicevalue vergab zudem Auszeichnungen an sogenannte Langzeitsieger. Berücksichtigt wurden Versicherer, die seit mindestens fünf Jahren ohne Unterbrechung zu den im Ranking ausgezeichneten Anbietern gehören und dabei überwiegend mit „sehr gut“ bewertet wurden. Die Auszeichnung – etwa als „12-Jahres-Sieger“ – bezieht sich auf den jeweils längstmöglichen ununterbrochenen Zeitraum.

Das VersicherungsJournal weist an dieser Stelle die Langzeitsieger aus, nennt aber – abweichend vom Analysehaus – die „sehr guten“ Platzierungen, die seit 2019 erzielt wurden:

Allianz (acht „sehr gute“ Platzierungen seit 2019),

DEVK Versicherungen (7),

Ergo (4),

Generali (8),

Huk-Coburg (7),

LVM (5),

Provinzial (7),

R+V (6),

SV Sparkassenversicherung (8),

Swiss Life (7),

Württembergische (5),

WWK (8).

Weitere Informationen zum Inhalt, zu Bezugsmöglichkeiten und zum Preis des 210-seitigen Berichtsbands zur Studie „Kundenurteil: Fairness von betrieblichen Altersversorgern 2026“ können in diesem Studienflyer (PDF, 466 KB) nachgelesen werden.

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