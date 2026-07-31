Verbraucher empfehlen am liebsten diese Tierversicherer weiter

31.7.2026 – Die Servicevalue GmbH und die Redaktion der Zeitschrift Focus Money wollten auch in diesem Jahr wieder wissen, mit welchen Anbietern Verbraucher so zufrieden sind, dass sie die Unternehmen in ihrem privaten Umfeld tatsächlich weiterempfehlen. Die Untersuchung basiert auf einer zwischen April und Mai durchgeführten Onlinebefragung, in deren Rahmen rund 521.000 Kundenurteile zu 1.507 Anbietern in 68 Kategorien zusammenkamen. Darunter waren auch zahlreiche aus dem Assekuranzbereich.

Basis der Untersuchung ist nach Angaben der Meinungsforscher ein individueller Empfehlungsscore, der umso besser ist, je höher er ausfällt. Weitere Details zur Berechnung des Scorewerts, zur Methodik und zu den Siegern in den 19 Segmenten mit Versicherungsbezug hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 23.6.2026).

In der Kategorie Tierversicherer erklomm Figo, eine Marke der Tiergarant Versicherungsdienst GmbH die Spitzenposition. Sie erhielt mit einem Empfehlungsscore von 21,7 die Auszeichnung „höchste Weiterempfehlung“. Auf dem Siegertreppchen landeten darüber hinaus auch die Allianz Versicherungs-AG (21,3) und Lassie AB Zweigniederlassung Deutschland (21,2). Die beiden vorgenannten Anbieter dürfen sich mit dem Prädikat „hohe Weiterempfehlung“ schmücken. Voraussetzung dafür war ein branchenüberdurchschnittlicher Empfehlungsscore. Das gelang ebenso wie eine Platzierung in der Top Ten den Akteuren

Die vollständige Ergebnisliste kann auf dieser Internetseite eingesehen werden. Dort sind 32 weitere Marktteilnehmer aufgeführt, von denen zehn besser als der Branchenschnitt abschnitten (Prädikat: „hohe Empfehlung“). Darunter war auch die Vorjahressiegerin (18.8.2025) Gemeinnützige Haftpflicht-Versicherungsanstalt (GHV Versicherung), die auf Platz 16 abstürzte.

Björn Wichert

Wie beurteilen Sie diesen Artikel?
Artikel-Werkzeuge für Sie
Diese Seite empfehlen
Schlagwörter zu diesem Artikel
Weitere Artikel der aktuellen Ausgabe
Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 11.000 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.