Versicherungsmakler unter den Gewinnern der Google-Suchanfragen

12.6.2026 – Die Zahl der Suchanfragen bei Google mit Versicherungsbezug war im vergangenen Jahr rückläufig – auch, weil die Interessierten vermehrt künstliche Intelligenz nutzen. Das zeigt eine Studie von Mediaworx. Am häufigsten wurde in Deutschland nach Kfz-Versicherungen, Rechtsschutzversicherungen und Zahnzusatz-Angeboten gesucht. Das Keyword „Versicherungsmakler“ verzeichnet starke Zugewinne.

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Die Unternehmensberatung Mediaworx Berlin GmbH hat erneut untersucht, wie sich im deutschen Raum die Google-Suchanfragen nach Versicherungen entwickelt haben. Insgesamt wurden 1.700 Keywords untersucht, die nach „Brand“ und „Non-Brand“ unterschieden wurden: Suchanfragen also, die sich auf eine bestimmte Marke beziehen, und allgemeine Suchanfragen ohne Markenbezug.

Um Veränderungen im Suchverhalten abzubilden, umfasst der Untersuchungszeitraum 48 Monate: von Mai 2022 bis April 2026. Für die Jahresvergleiche wurden jeweils zusammenhängende Zwölfmonatszeiträume gegenübergestellt.

Google-Suchanfragen zu Versicherungen leicht rückläufig

Die Studienautoren beobachten, dass die Zahl der Google-Suchanfragen zu Versicherungsthemen im Zwölfmonatszeitraum 2025/26 leicht zurückgegangen ist. Sie sank von knapp 72,08 Millionen im Vorjahr auf 66,8 Millionen Anfragen – ein Minus von rund sieben Prozent.

Dabei gingen die markenunabhängigen Suchanfragen um neun Prozent zurück, während Anfragen mit Markenbezug lediglich drei Prozent verloren. Insgesamt wurden knapp 49,97 Millionen Suchanfragen ohne Markenbezug und rund 16,84 Millionen zu konkreten Versicherermarken gezählt.

Allerdings liegt das Suchvolumen weiterhin deutlich über dem Wert des Untersuchungsjahres 2022/23. Damals wurden bei Google Deutschland knapp 60,13 Millionen Suchanfragen zu Versicherungsthemen registriert.

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Unspezifische Suchanfragen wandern in die KI

Ein Grund für das Minus gegenüber dem Vorjahr ist laut den Studienautoren, dass allgemeine und informationsorientierte Suchanfragen zunehmend direkt von künstlicher Intelligenz beantwortet werden. Besonders betroffen seien Suchanfragen mit Begriffen wie „Vergleich“, „Kosten“ oder „Test“. Deren Suchvolumen ging binnen Jahresfrist um bis zu 52 Prozent zurück.

„Wichtig dabei: Das Interesse verschwindet nicht – es verschiebt sich in die KI“, heißt es in dem Bericht. So hätten speziell auch Suchanfragen zu klassischen Massenprodukten wie Kfz-Versicherung, Reiserücktritt und Haftpflicht in absoluten Zahlen deutliche Rückgänge gegenüber dem Vorjahr verzeichnet.

Demgegenüber zeigten sich Suchanfragen stabil, bei denen der Nutzer nicht nur Informationen sucht, sondern bereits eine konkrete Handlungs- und Abschlussabsicht erkennen lässt – sogenannte „transaktionale Keywords“. So konnten Suchanfragen wie „Rechtsschutzversicherung ohne Wartezeit“ oder „Zahnzusatzversicherung bei laufender Behandlung“ sogar hinzugewinnen.

Nach diesen Begriffen wird am häufigsten gesucht

Das häufigste Keyword, wonach 2025/26 bei Google gesucht wurde, war „Kfz-Versicherung“ mit 2.207.000 Anfragen. Gegenüber dem Vorjahr ging das Suchvolumen jedoch um 289.000 beziehungsweise 13 Prozent zurück.

Auf Rang zwei folgt die „Rechtsschutzversicherung“ mit 1.520.000 Suchanfragen, was einem Rückgang von fünf Prozent entspricht. An dritter Stelle steht die „Zahnzusatzversicherung“, nach der 1.361.500-mal gegoogelt wurde. Das entspricht in etwa dem Vorjahresniveau.

Dahinter rangiert die „Reiserücktrittsversicherung“ mit 1.070.500 Anfragen und einem Minus von 13 Prozent. Es folgen die „Haftpflichtversicherung“ (957.000, minus13 Prozent), die „Private Krankenversicherung“ (835.000, minus zwölf Prozent) sowie die „Auslandskrankenversicherung“ (801.000, minus fünf Prozent).

Allein die E-Scooter-Versicherung legt in den Top Ten zu

Die Hausratversicherung wurde 2025/26 rund 717.500-mal gesucht, was einem Rückgang von 103.000 Anfragen beziehungsweise 13 Prozent entspricht. Die Berufsunfähigkeitsversicherung kam auf 585.000 Suchanfragen und verzeichnete mit einem Minus von 121.500 beziehungsweise 17 Prozent ebenfalls deutliche Verluste.

Eine Ausnahme bildet die E-Scooter-Versicherung: Sie wurde 565.300-mal gesucht und legte damit um 46.400 beziehungsweise neun Prozent zu.

Begriff „Versicherungsmakler“ mit den meisten Zugewinnen

Blickt man darauf, welche Keywords prozentual am meisten Suchanfragen hinzugewannen, so liegen die „Krankenkassen“ auf Rang eins. Die Zahl der Anfragen erhöhte sich 2025/26 um mehr als 1,62 Millionen beziehungsweise 203 Prozent, was auch auf ein gesteigertes Interesse infolge höherer Zusatzbeiträge hinweist.

Dahinter positioniert sich die „Familienversicherung“. Die Zahl der Anfragen zu diesem Begriff stieg um 83 Prozent auf 263.300.

Bereits auf dem dritten Rang folgt der „Versicherungsmakler“ mit einem Plus von 64 Prozent, so dass 228.900 Anfragen registriert wurden. Auch die betriebliche Altersvorsorge verzeichnete ein deutliches Wachstum und kam auf 443.100 Suchanfragen, was einem Anstieg um ein Viertel entspricht.

Die anteilig größten Verlierer unter den Keywords

Zu den Verlierern gehört hingegen die Krankenversicherung der Rentner, zu der nur noch 324.500 Suchen registriert wurden – ein Rückgang um 53 Prozent. Auch Kombinationen aus den Begriffen „Krankenkassen“ und „Vergleich“ verloren mit 52 Prozent deutlich: 446.300 Suchen wurden noch registriert.

Ebenso rückläufig war das Interesse an der „Lebensversicherung“ sowie an der Suchkombination „private Krankenversicherung – Kosten“. Beide Begriffe verzeichneten ein Minus von jeweils knapp einem Viertel.

Weitere Ergebnisse sowie Details zur Studie präsentiert Mediaworx auf seiner Webseite.

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