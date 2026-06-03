3.6.2026 – Die Stimmung im Maklervertrieb ist zuletzt rapide gesunken. Das zeigt die aktuelle Auflage II/2026 der Asscompact Trends. Bei der Motivation gab es den zweitniedrigsten Wert seit 2014, bei der Zufriedenheit den niedrigsten seit sechs Jahren.

---------AdvertisingPlace---------

Nur noch 38,2 Prozent der Versicherungsmakler haben im ersten Quartal nach eigenem Bekunden zumindest „eher bessere“ Umsätze erzielt als zum Start des Vorjahres. Demgegenüber berichtete fast jeder Fünfte von „eher schlechteren“ oder „viel schlechteren“ Einnahmen.

256 Makler gaben Auskunft

Dies ist ein Ergebnis der heute veröffentlichten Auflage II/2026 der Studienreihe Asscompact Trends. Diese wird im Quartalsrhythmus von der BBG Betriebsberatungs GmbH erstellt und beruht ebenfalls auf einer Onlinebefragung von jeweils mehreren hundert Vermittlern zu diversen Vertriebsthemen. Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage wird mit 256 Personen angegeben.

Durchgeführt wurde die Befragung zwischen Ende März und Mitte April 2026. Rund 88 Prozent der Teilnehmer sind männlich und etwa zwölf Prozent weiblich. Sie sind im Schnitt 58,8 Jahre alt, wobei weit über drei Viertel die 50 Jahre bereits überschritten haben. Fast die Hälfte ist über 60 Jahre alt. Andererseits ist nur jeder Zehnte 40 Jahre oder jünger. Der Anteil der höchstens 30-Jährigen liegt bei etwa einem Sechzigstel.

Die Interviewten haben im Mittel 30,7 Jahre Branchenerfahrung und wollen im Schnitt mit 68,1 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden. Annähernd vier von zehn Interviewten planen sogar, nicht vor Vollendung des 70. Lebensjahres aufzuhören.

---------AdvertisingPlace---------

Vertriebsstimmung im Sinkflug

Analog zur Geschäftssituation hat sich auch die Vertriebsstimmung verschlechtert – und dies sogar rapide. So sank der Anteil derjenigen mit einer „motivierten“ (Antworten „trifft (voll) zu“ auf einer fünfstufigen Skala) vertrieblichen Stimmung um fast zwölf Prozentpunkte auf einen neuen Tiefststand in den zurückliegenden 26 Studienauflagen von nur noch 52,7 Prozent.

Ähnlich niedrig war der Anteil an „motivierten“ Vermittlern zuletzt im Herbst vor drei Jahren (8.9.2023). Nur einmal in den letzten 50 Auflagen äußerten sich noch weniger Personen positiv. Nur bei der Beurteilung des dritten Quartals 2014 lag der Anteil unter 100 Prozent. Der Höchstwert (über 70 Prozent) wurde in der Auflage I/2014 erreicht, als das Schlussquartal 2013 bewertet wurde.

Weitere Studiendetails und Bezugshinweis

Regelrecht eingebrochen ist auch der Anteil der Interviewten mit einer „zufriedenen“ Vertriebsstimmung, der zuletzt noch bei fast 62 Prozent gelegen hatte. Hier ging es aktuell um 14 Prozentpunkte abwärts auf ein neues Sechsjahrestief von 47,3 Prozent.

Ein schlechterer Wert wurde zuletzt bei der Beurteilung des Startquartals 2020 gemessen, als mit 35,5 Prozent der absolute Tiefpunkt erreicht wurde. Seinerzeit hatte die Corona-Pandemie mit den Kontaktbeschränkungen und dem Wegfall der persönlichen Beratung belastet (5.6.2020).

Ein Blick in die Begründungen für die negative Gesamtstimmung zeigt, dass neben der allgemeinen Verteuerung durch die geopolitischen Krisen im Nahen Osten, im Persischen Golf und in der Ukraine auch der qualitativ immer schwächer empfundene Service auf Seiten der Versicherer für die deutliche Eintrübung sorgt.

Der 168-seitige Berichtsband der Asscompact Trends II/2026 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Sebastian Sommerer per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575834 bestellt werden.

---------AdvertisingPlace---------