Warum Makler die Zusammenarbeit mit einem Pool oder Dienstleister beenden

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9.4.2026 – Die BBG Betriebsberatungs GmbH hat erneut den Maklerpool- und -dienstleistermarkt aus Sicht der unabhängigen Vermittler unter die Lupe genommen. Basis der Asscompact-Marktstudie „Pools und Dienstleister 2025“ ist eine Ende Januar durchgeführte Onlineumfrage unter Versicherungsmaklern und Finanzanlagenvermittlern. Die Nettostichprobengröße wird mit 577 angegeben.

Neben den Geschäftsanteilen in den Segmenten Vorsorge/Leben, Kranken, Sach/Huk (VersicherungsJournal 4.3.2026), der Weiterempfehlungsbereitschaft der Vermittler (13.3.2026) und dem Stellenwert des Geschäfts über Pools und Dienstleister (13.3.2026) wurde unter anderem auch ermittelt, wie häufig und warum die Zusammenarbeit mit einer Servicegesellschaft beendet wurde. Dafür sollten die Befragten die drei für sie wichtigsten Gründe benennen.

Der Studiendokumentation zufolge hat fast jeder zweite Vermittler schon einmal die Zusammenarbeit mit einer solchen Gesellschaft beendet. Gründe hierfür waren insbesondere „Unzufriedenheit mit dem Service“ (über ein Drittel Anteil an den Nennungen) und „schlechte Erfahrungen und daher kein Vertrauen in die Zusammenarbeit“ (weit über ein Viertel Anteil).

Mit jeweils einem guten Fünftel wurden auch die Motive „überwiegende Zusammenarbeit mit anderem/n Pool/s“ und „Courtage bei anderem Pool oder bei Direktanbindung höher“ vergleichsweise häufig genannt. Knapp jeder Fünfte kreuzte den Grund „Unzufriedenheit mit der angebotenen Software“ an, jeweils etwa jeder Siebte nannte „schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis“ oder „mangelnde Produkt-/Anbieterauswahl“.

Die 324-seitige „Marktstudie Pools & Dienstleister 2026“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und der Vermittlerzufriedenheit in den drei Geschäftsbereichen auch eine Analyse der jeweiligen Top-Anbieter. Der Berichtsband kann für 2.950 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.

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