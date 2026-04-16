Warum Nachfolge mehr als nur eine Personalfrage ist

16.4.2026 – Nachfolge wird dort erfolgreich gestaltet, wo sie nicht als einmalige Entscheidung, sondern als kontinuierlicher Entwicklungsprozess verstanden wird, meint Personalcoach Katarina Schmitz. Dazu gehört, Strukturen, Prozesse, Kundenbeziehungen und die zukünftige Ausrichtung eines gesamten Betriebs in Kooperation mit Versicherern und Organisationen zu klären.

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Katarina Schmitz (Bild: privat)

In vielen Vermittlerbetrieben wird das Thema Nachfolge zunächst als eine einfache Frage verstanden: Wer übernimmt den Bestand? In der Praxis zeigt sich jedoch schnell, dass diese Sichtweise zu kurz greift.

Nachfolge ist keine reine Personalentscheidung. Sie ist ein komplexer Prozess, der weit über die Auswahl eines geeigneten Nachfolgers hinausgeht.

Warum Nachfolge oft zu einfach gedacht wird

Ein zentraler Grund liegt darin, dass vielen Vermittlern die Vorstellung fehlt, was Nachfolge tatsächlich umfasst. Solange kein konkreter Übergang ansteht, bleibt das Thema abstrakt. Die Suche nach einem Nachfolger erscheint dabei als der wichtigste Schritt, alles Weitere wird häufig erst im Prozess selbst sichtbar.

Genau darin liegt die Herausforderung. Denn Nachfolge bedeutet nicht nur, eine Person zu finden, sondern einen gesamten Betrieb zu übergeben.

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Was bei Nachfolge häufig übersehen wird

Neben der Person des Nachfolgers spielen zahlreiche weitere Faktoren eine entscheidende Rolle:

die bestehenden Kundenbeziehungen,

gewachsene Strukturen und Prozesse,

die Kultur innerhalb des Vermittlerbetriebs,

die Art und Weise, wie Beratung gelebt wird.

Gerade die Kunden nehmen im Übergabeprozess eine zentrale Rolle ein. Sie müssen nicht nur informiert, sondern auch aktiv mitgenommen werden. Denn Vertrauen, das über viele Jahre aufgebaut wurde, lässt sich nicht einfach übertragen, es muss neu entstehen.

Die Rolle von Versicherern und Organisationen

Versicherer und Organisationen haben das Thema Nachfolge zunehmend erkannt. In einigen Fällen existieren bereits strukturierte Programme, die Nachwuchskräfte gezielt auf eine spätere Übernahme vorbereiten. Diese Entwicklungen zeigen, dass das Thema an Bedeutung gewinnt.

Gleichzeitig zeigt die Praxis ein differenziertes Bild: Viele Organisationen haben Nachfolge auf der Agenda, jedoch fehlt es häufig an konkreter Umsetzung im Alltag. Andere Themen haben im Tagesgeschäft oft Vorrang. Hinzu kommt, dass klare Kommunikation und strukturierte Prozesse nicht überall etabliert sind.

Führungskräfte als entscheidender Faktor

Führungskräfte können im Nachfolgeprozess eine zentrale Rolle übernehmen. Sie erkennen Potenziale, begleiten Entwicklungen und können Vermittler frühzeitig für das Thema sensibilisieren.

In der Praxis zeigt sich jedoch auch hier eine Herausforderung: Der Alltag im Vertrieb ist geprägt von operativen Themen, Zielvorgaben und organisatorischen Aufgaben. Nachfolge wird dadurch häufig nach hinten geschoben, mit dem Gefühl, es sei noch ausreichend Zeit vorhanden. Erst wenn der Handlungsdruck steigt, wird das Thema akut.

Warum Nachfolge häufig scheitert

Die Gründe für gescheiterte oder schwierige Übergaben ähneln sich in vielen Fällen. Ein wesentlicher Faktor ist der Zeitaspekt. Nachfolge wird zu spät begonnen, wodurch wichtige Entwicklungsphasen fehlen.

Hinzu kommt eine fehlende Struktur. Ohne klaren Plan bleibt der Prozess unsystematisch und stark vom Zufall abhängig. Auch die fehlende Einbindung aller Beteiligten, insbesondere der Kunden, erschwert eine erfolgreiche Übergabe. Nachfolge wird dadurch zu einem kurzfristigen Projekt, obwohl sie eigentlich ein langfristiger Prozess sein müsste.

Was erfolgreiche Nachfolge auszeichnet

Erfolgreiche Übergaben basieren auf klaren Strukturen und langfristiger Planung. Dazu gehören:

ein frühzeitiger Start des Prozesses,

eine klare Vorstellung über die zukünftige Ausrichtung des Betriebs,

die systematische Entwicklung des Nachfolgers,

die begleitete Übergabe von Kundenbeziehungen,

sowie Programme und Strukturen, die diesen Prozess über mehrere Jahre unterstützen.

In der Praxis zeigen sich Zeiträume von drei bis fünf Jahren als sinnvoll, in vielen Fällen auch länger.

Fazit

Nachfolge im Versicherungsvertrieb ist weit mehr als die Frage nach einem geeigneten Nachfolger. Sie betrifft Strukturen, Prozesse, Kundenbeziehungen und die zukünftige Ausrichtung eines gesamten Betriebs.

Der entscheidende Erfolgsfaktor liegt darin, Nachfolge frühzeitig, strukturiert und begleitet anzugehen. Denn erfolgreiche Übergaben entstehen nicht kurzfristig, sondern über Zeit.

Lesetipp: „Nachfolgeplanung im Vermittlerbüro“ Das Dossier „Nachfolgeplanung im Vermittlerbüro – Faktoren und Empfehlungen für einen erfolgreichen Übergang in den Ruhestand“ liefert wissenswerte Fakten und Zahlen rund um den Unternehmensverkauf, Empfehlungen von Experten wie auch Erfahrungen von Versicherungsvermittlern. Des Weiteren werden Fragen der Rechtsform sowie die Unterschiede zwischen einer Betriebs- oder Bestandsabgabe geklärt. Die Autorin Eva-Bettina Ullrich stellt im Dossier zudem die Möglichkeiten von Bestandsbewertungs-Tools vor. Auch das Modell der Maklerrente und deren Nachberechnung werden betrachtet und von Branchenexperten für die Maklernachfolge eingeordnet. Weitere Informationen und eine Bestellmöglichkeit finden sich unter diesem Link. Die Publikation steht Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals zur persönlichen Nutzung kostenlos zur Verfügung.

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