Warum sich immer weniger junge Menschen für den Versicherungsvertrieb entscheiden

18.5.2026 – Für viele junge Menschen ist nicht der Versicherungsvertrieb selbst problematisch. Fatal ist vielmehr der Eindruck, den sie davon vermittelt bekommen. Warum sie zögern, eine Karriere im Vertrieb zu starten, was sie von der Arbeitswelt erwarten und wie Vorgesetzte darauf reagieren können, beschreibt Personalcoach Katarina Schmitz.

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Katarina Schmitz (Bild: privat)

Der Versicherungsvertrieb steht seit Jahren vor einer wachsenden Herausforderung: Immer weniger junge Menschen entscheiden sich bewusst für den Einstieg in die Branche. In vielen Vermittlerbetrieben wird deshalb intensiv über Nachwuchsgewinnung gesprochen.

Gleichzeitig zeigt sich in der Praxis häufig ein wiederkehrendes Muster: Der Fokus liegt vor allem auf Recruiting-Maßnahmen, während die eigentliche Wahrnehmung des Berufsbildes oft unverändert bleibt. Denn das größte Problem ist aus Sicht vieler junger Menschen nicht zwangsläufig der Versicherungsvertrieb selbst, sondern das Bild, das sie davon vermittelt bekommen.

Ein Berufsbild mit alter Wahrnehmung

In der Praxis zeigt sich immer wieder, dass junge Menschen den Versicherungsvertrieb häufig mit einer sehr klassischen und teilweise veralteten Sichtweise verbinden. Diese Wahrnehmung entsteht nicht zufällig. Sie wird über Jahre geprägt durch Erzählungen, Erfahrungen anderer Generationen und das Bild, das die Branche nach außen vermittelt.

Viele junge Menschen verbinden den Beruf noch immer vor allem mit:

Verkaufsdruck,

Zahlenorientierung,

starren Strukturen und

klassischen Vertriebsbildern vergangener Jahre.

Gleichzeitig verändert sich jedoch die Erwartungshaltung der jungen Generation deutlich. Genau hier entsteht die Lücke zwischen dem, wie Vertrieb heute teilweise gelebt wird, und dem, wie junge Menschen arbeiten möchten.

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Was junge Menschen häufig abschreckt

Ein entscheidender Punkt ist die Art und Weise, wie der Beruf vermittelt wird. In Gesprächen mit Nachwuchskräften zeigt sich häufig, dass viele den Eindruck haben, im Vertrieb gehe es in erster Linie darum, Produkte verkaufen zu müssen.

Gerade diese Vorstellung schreckt viele ab. Denn junge Menschen suchen heute häufig nach einer Tätigkeit, die nicht nur wirtschaftlich erfolgreich ist, sondern gleichzeitig als sinnvoll wahrgenommen wird.

Sie möchten verstehen:

welchen Mehrwert ihre Arbeit schafft,

wie Beratung tatsächlich funktioniert und

wie sie Kunden langfristig begleiten können.

Wenn der Fokus dagegen fast ausschließlich auf Verkaufszahlen und Zielvorgaben liegt, entsteht schnell Distanz zum Beruf.

Was junge Menschen heute vom Berufsleben erwarten

Die Erwartungen an Arbeit haben sich verändert. Viele junge Menschen wünschen sich:

Sinnhaftigkeit,

Entwicklungsmöglichkeiten,

moderne Arbeitsweisen,

Eigenverantwortung und

die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen.

Im Versicherungsvertrieb treffen sie jedoch teilweise noch auf Strukturen, die stark von traditionellen Denkweisen geprägt sind.

In der Praxis heißt es häufig: „So haben wir das schon immer gemacht.“ Gerade dieser Satz steht sinnbildlich für eine Herausforderung, die viele Nachwuchskräfte wahrnehmen. Denn junge Menschen möchten nicht nur bestehende Abläufe übernehmen, sondern aktiv mitgestalten.

Die Rolle von Digitalisierung und KI

Hinzu kommt ein weiterer Aspekt: die Digitalisierung. Viele junge Menschen beschäftigen sich selbstverständlich mit digitalen Tools, Automatisierungen und zunehmend auch mit künstlicher Intelligenz. Sie sehen darin keine Gefahr, sondern Werkzeuge, die den Arbeitsalltag effizienter gestalten können.

In Teilen der Branche wird dieser Wandel jedoch noch zurückhaltend betrachtet. Dabei liegt gerade hier eine große Chance: Wenn administrative Prozesse stärker digital unterstützt werden, kann der eigentliche Fokus wieder stärker auf der Beratung und dem Menschen liegen.

Was im Einstieg häufig fehlt

Ein weiterer entscheidender Punkt ist die Begleitung im Alltag. Zwar stehen vielen Nachwuchskräften heute Schulungen, Online-Lernplattformen und digitale Inhalte zur Verfügung. Gleichzeitig zeigt sich in der Praxis häufig, dass genau die Begleitung im echten Vertriebsalltag fehlt.

Junge Menschen brauchen nicht nur Wissen, sondern Orientierung. Sie möchten erleben:

wie Gespräche geführt werden,

wie Beratung in der Praxis funktioniert und

wie man sich im Alltag als Vermittler entwickelt

Fehlt diese Begleitung, entsteht schnell Unsicherheit, unabhängig davon, wie viele Schulungen absolviert wurden.

Was sich verändern muss

Damit der Versicherungsvertrieb wieder attraktiver für junge Menschen wird, braucht es aus Sicht der Praxis vor allem ein moderneres Verständnis des Berufs. Dazu gehören:

mehr Sinnorientierung,

moderne und digitale Arbeitsweisen,

mehr Raum für eigene Ideen,

stärkere Begleitung im Alltag und

ein Vertrieb, der Beratung nicht nur über Zahlen definiert

Vertriebsziele bleiben wichtig. Entscheidend ist jedoch, dass sie nicht allein im Mittelpunkt stehen.

Fazit

Der Versicherungsvertrieb bietet jungen Menschen nach wie vor große Chancen. Die Herausforderung liegt weniger im Beruf selbst, sondern vielmehr darin, wie die Branche sich präsentiert und wie Vertrieb im Alltag gelebt wird.

Junge Menschen suchen heute Entwicklung, Sinn und moderne Arbeitsweisen. Dort, wo Vermittlerbetriebe genau das ermöglichen, entsteht auch wieder Interesse am Vertrieb.

Der Beitrag ist Teil einer fortlaufenden Serie zu Nachwuchskräften im Versicherungsvertrieb. Weitere Beiträge beschäftigen sich unter anderem mit Recruiting, Einarbeitung, Entwicklung und modernen Vermittlerbetrieben.

Lesetipp: „Erfolgreiche Kundengespräche im Versicherungsvertrieb – Praxisleitfaden für Struktur, Klarheit und Abschluss in der Beratung“ In der Vertriebspraxis kann man häufig erleben, dass umfangreiches Fachwissen vermittelt wird, während die Frage der konkreten Umsetzung im Kundengespräch zu kurz kommt. Viele gehen davon aus, erst dann erfolgreich beraten zu können, wenn sie „alles wissen“. Diese Annahme ist eine Illusion. Kaum eine Branche ist fachlich so vielfältig wie die Versicherungswirtschaft. Aber alles zu wissen, ist nicht nur unrealistisch, sondern für gute Beratung auch nicht notwendig. Doch was macht eine gute Beratung aus und warum gibt es so viele wirkungslose Kundengespräche? Das neue Dossier des VersicherungsJournals setzt genau an dieser Stelle an. Es betrachtet Kundengespräche nicht aus der Perspektive von Technik oder Methodik, sondern aus der Perspektive von Wirkung. Nähere Informationen und Bestellmöglichkeit finden sich unter diesem Link. Die Publikation steht Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals zur persönlichen Nutzung kostenlos zur Verfügung.

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