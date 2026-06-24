Was junge Menschen heute vom Vertrieb erwarten und welche Chancen sich daraus ergeben

24.6.2026 – Nachwuchskräften bietet die Tätigkeit als Versicherungsvermittler nach wie vor viele Möglichkeiten, auch wenn die Erwartungen der jungen Leute und die erlebte Realität oft auseinandergehen. Doch durch die Veränderungen der modernen Arbeitswelt wird der Vertrieb wieder attraktiv, schreibt Personalcoach Katarina Schmitz in ihrem Gastbeitrag.

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Katarina Schmitz (Bild: privat)

Der Versicherungsvertrieb bietet jungen Menschen nach wie vor große Chancen: Eigenverantwortung, Entwicklungsmöglichkeiten, Karriereperspektiven und die Möglichkeit, direkt mit Menschen zu arbeiten.

Gleichzeitig haben sich sowohl die Arbeitswelt als auch die Erwartungen vieler junger Menschen an ihren Beruf weiterentwickelt. Viele Nachwuchskräfte betrachten den Beruf heute aus einer anderen Perspektive als frühere Generationen. Dabei geht es häufig nicht darum, weniger leisten zu wollen, sondern Arbeit anders zu bewerten und andere Prioritäten zu setzen.

Warum Sinn heute eine größere Rolle spielt

Für viele junge Menschen steht heute nicht mehr ausschließlich die Frage im Vordergrund: „Wie viel kann ich verdienen?“

Vielmehr geht es zunehmend darum:

Warum mache ich diese Arbeit?

Welchen Beitrag leiste ich?

Und welchen Mehrwert schaffe ich für andere Menschen?

Aus meiner Erfahrung suchen viele junge Menschen durchaus Leistung und Verantwortung. Sie möchten jedoch verstehen, welchen Beitrag ihre Arbeit leistet und welche Entwicklungsmöglichkeiten sich daraus ergeben.

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Wo Erwartungen und Realität manchmal auseinandergehen

Gerade im Versicherungsvertrieb liegt darin eigentlich eine große Chance. Menschen zu beraten, abzusichern und langfristig zu begleiten, besitzt eine hohe gesellschaftliche Relevanz. In der Praxis wird dieser Aspekt jedoch häufig zu wenig sichtbar gemacht.

Viele junge Menschen erleben den Vertrieb noch immer stark zahlengetrieben. So stehen häufig folgende Themen deutlich im Vordergrund:

Verkaufsziele,

Produktion,

Umsatz oder

Statussymbole.

Wirtschaftliche Ziele allein reichen nicht aus

Natürlich gehören wirtschaftliche Ziele weiterhin zum Vertrieb dazu. Gleichzeitig reicht diese Perspektive heute oft nicht mehr aus, um junge Menschen langfristig für den Beruf zu begeistern. Denn viele suchen zusätzlich:

Entwicklung,

Gestaltungsmöglichkeiten,

moderne Arbeitsweisen und

persönliche Sinnhaftigkeit.

Genau dort entsteht häufig eine Lücke zwischen den Erwartungen junger Menschen und dem Bild, das sie vom Vertrieb vermittelt bekommen.

Warum Entwicklung heute so wichtig ist

Kontinuierliche Weiterbildung und persönliche Entwicklung gewinnen für viele junge Menschen zunehmend an Bedeutung. Sie möchten:

sich weiterentwickeln,

neue Fähigkeiten lernen,

Verantwortung übernehmen und

ihren eigenen Weg gestalten.

Gerade im Vertrieb wäre dafür eigentlich viel Raum vorhanden. Voraussetzung ist jedoch, dass Entwicklung bewusst ermöglicht und begleitet wird.

Die Rolle von Digitalisierung und KI

Ein weiterer entscheidender Faktor sind moderne Arbeitsweisen. Viele junge Menschen wachsen selbstverständlich mit digitalen Prozessen, Automatisierungen und künstlicher Intelligenz auf. Sie betrachten digitale Werkzeuge nicht als Bedrohung, sondern als Unterstützung im Alltag.

Auch im Versicherungsvertrieb entstehen dadurch neue Möglichkeiten. Immer mehr moderne Vermittlerbetriebe nutzen:

digitale Terminbuchungen,

automatisierte Prozesse,

KI-gestützte Unterstützung und

effizientere Abläufe im Backoffice.

Der große Vorteil: Es bleibt mehr Zeit für die eigentliche Kernaufgabe, die Beratung und Betreuung von Kunden. Gerade darin liegt aus Sicht vieler Nachwuchskräfte ein modernes Verständnis von Vertrieb.

Was moderne Vermittlerbetriebe bereits anders machen

In der Praxis gibt es bereits viele Betriebe, die diese Entwicklung erkannt haben. Dort wird bewusst darauf geachtet:

Prozesse zu vereinfachen,

digitale Unterstützung sinnvoll einzusetzen und

Mitarbeiter im Alltag zu entlasten.

Der Fokus verschiebt sich dadurch: weg von rein administrativen Tätigkeiten, hin zur eigentlichen Arbeit mit Menschen. Genau diese Verbindung aus Beratung, Technologie und Entwicklung macht den Vertrieb für viele junge Menschen wieder attraktiver.

Welche Entwicklungen sich derzeit abzeichnen

In der Praxis zeigt sich, dass Betriebe unterschiedliche Wege finden, um auf die veränderten Erwartungen junger Menschen zu reagieren. Dabei geht es nicht darum, Bewährtes zu ersetzen. Vielmehr bietet sich die Chance, erfolgreiche Strukturen mit modernen Arbeitsweisen und den Erwartungen einer neuen Generation sinnvoll zu verbinden. Dazu gehören beispielsweise:

neue Ideen zuzulassen,

Technologien gezielt einzusetzen und

persönliche Entwicklung aktiv zu fördern.

Fazit: Junge Menschen suchen heute nicht nur einen sicheren Beruf, sondern auch Entwicklungsmöglichkeiten, Sinn und moderne Arbeitsweisen. Der Versicherungsvertrieb bietet dafür hervorragende Voraussetzungen. Er steht vor der großen Chance, bewährte Stärken mit den Erwartungen einer neuen Generation zu verbinden und den Beruf zukunftsorientiert weiterzuentwickeln.

Der Beitrag ist Teil einer fortlaufenden Serie zu Nachwuchskräften im Versicherungsvertrieb (VersicherungsJournal 18.5.2026, 29.5.2026, 15.6.2026). Im nächsten Teil geht es darum, wie Vermittlerbetriebe für Nachwuchskräfte wieder attraktiver werden können.

Lesetipp: „Erfolgreiche Kundengespräche im Versicherungsvertrieb – Praxisleitfaden für Struktur, Klarheit und Abschluss in der Beratung“ In der Vertriebspraxis kann man häufig erleben, dass umfangreiches Fachwissen vermittelt wird, während die Frage der konkreten Umsetzung im Kundengespräch zu kurz kommt. Viele gehen davon aus, erst dann erfolgreich beraten zu können, wenn sie „alles wissen“. Diese Annahme ist eine Illusion. Kaum eine Branche ist fachlich so vielfältig wie die Versicherungswirtschaft. Aber alles zu wissen, ist nicht nur unrealistisch, sondern für gute Beratung auch nicht notwendig. Doch was macht eine gute Beratung aus und warum gibt es so viele wirkungslose Kundengespräche? Das neue Dossier des VersicherungsJournals setzt genau an dieser Stelle an. Es betrachtet Kundengespräche nicht aus der Perspektive von Technik oder Methodik, sondern aus der Perspektive von Wirkung. Nähere Informationen und Bestellmöglichkeit finden sich unter diesem Link. Die Publikation steht Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals zur persönlichen Nutzung kostenlos zur Verfügung.

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