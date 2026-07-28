Welche Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherer Makler (nicht) weiterempfehlen

28.7.2026 – Der Hiscox und dem HDI bringen Makler die höchste Weiterempfehlungsbereitschaft im Bereich Betriebs-/Berufshaftpflicht entgegen. Der Neugeschäftsspitzenreiter Helvetia schaffte es nur auf Platz acht. Am Ende der Rangliste liegen Alte Leipziger und Gothaer. Dies zeigt die Asscompact-„Marktstudie Gewerbliches Schaden-/Unfallgeschäft 2026“.

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Versicherungsmakler liefern in der Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung an die Helvetia Versicherungen das meiste Geschäft. Dies ist ein Ergebnis der Asscompact-„Marktstudie Gewerbliches Schaden-/Unfallgeschäft 2026“ (VersicherungsJournal 7.7.2026).

Weiterempfehlungsbereitschaft der Vermittler

Grundlage der Untersuchung ist eine im Mai unter Versicherungsmaklern durchgeführte Onlineumfrage. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 193 Teilnehmern angegeben.

Knapp 90 Prozent der Befragten sind männlich, gut zehn Prozent weiblich. Die Interviewten haben durchschnittlich 31,8 Jahre Branchenerfahrung bei einem Durchschnittsalter von 58,3 Jahren. Sie wollen im Schnitt mit 67,5 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden. Annähernd 40 Prozent wollen mindestens bis zum 70. Geburtstag weiterarbeiten.

Erhoben wurde im Rahmen der Studie unter anderem auch die Bereitschaft, eine Weiterempfehlung für die Gewerbeversicherer auszusprechen. Hierzu wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score herangezogen.

Die Neugeschäftsspitzenreiterin Helvetia schaffte es hier lediglich auf den achten Platz. Aus dem nur drittniedrigsten Fürsprecheranteil von der Hälfte und dem sechsthöchsten Kritikeranteil von einem Neuntel errechnet sich ein NPS von 38,9.

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Hiscox an erster Stelle

Den Spitzenplatz sicherte sich die Hiscox SA, Niederlassung für Deutschland. Der NPS von 76,5 setzt sich zusammen aus dem höchsten Promotorenanteil von über vier Fünfteln und dem viertniedrigsten Detraktorenanteil von einem Siebzehntel.

Dahinter folgen mit NPS-Werten von jeweils über 70 die HDI Versicherung AG, die Concordia Versicherungsgesellschaft a.G. und die R+V Allgemeine Versicherung AG. Da alle drei Wettbewerber gänzlich ohne Kritiker auskamen, entspricht der Kritikeranteil dem NPS-Wert. Beim Geschäftsanteil schafften es die vorgenannten Gesellschaften auf den zweiten (R+V), sechsten (HDI) beziehungsweise zehnten Rang (Concordia).

Am Ende der Rangliste finden sich die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. und die Gothaer Allgemeine Versicherung AG wieder. Da sich bei diesen beiden Akteuren die Promotoren und die Detraktoren die Waage hielten, beträgt der NPS-Wert jeweils Null. Die Alte Leipziger rangiert in Sachen Geschäftsanteil an siebter und die Gothaer an achter Stelle.

Ein Blick auf die Dienstleistungsqualität

Konkrete Gründe für die stark voneinander abweichenden Bewertungen sind der Untersuchung nicht zu entnehmen. Allerdings liefert ein Blick in die Bewertung der Dienstleistungsqualität der Betriebs- und Berufshaftpflicht-Versicherer, die in der Studie ebenfalls untersucht wurde, einen Erklärungsansatz für die unterschiedlichen NPS-Werte.

So konnte die Hiscox vor allem mit guten Platzierungen beim Preis-Leistungs-Verhältnis und bei den Angebotsunterlagen punkten. Auch im K.o.-Kriterium Produktqualität liegt sie in unmittelbarer Schlagdistanz zum in diesem Aspekt führenden Anbieter HDI. Die Hannoveraner gehören auch in den Aspekten Schadenregulierung und Tarifflexibilität zu den am besten bewerteten Akteuren.

Bei der Concordia schätzen die Makler vor allem die Neugeschäftsabwicklung, das Preis-Leistungs-Verhältnis und die dezentrale Vertriebsunterstützung (jeweils Rang eins). Die R+V besitzt das zweitbeste Image und hat aus Vermittlersicht mit Ausnahme der Angebotsrechner keine nennenswerten Schwächen. In allen 14 abgefragten Zufriedenheitsaspekten sind die Spitzenreiter nicht weit entfernt.

Die 274-seitige „Marktstudie Gewerbliches Schaden-/Unfallgeschäft 2026“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und zur Vermittlerzufriedenheit auch eine Analyse der Top-Anbieter. Der Berichtsband kann für 2.950 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Sebastian Sommerer per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575834 bestellt werden.

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