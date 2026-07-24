Welche E-Bike-Versicherer mit ihren Produkten am besten ankommen

24.7.2026 – Auch in diesem Jahr haben die Servicevalue GmbH und die Tageszeitung Die Welt wieder ermittelt, welche Anbieter in verschiedenen Branchen die höchste Produktbegeisterung erzeugen. Die Studie „Produkt-Champions 2026“ basiert auf einer im Frühjahr 2026 durchgeführten Onlinebefragung. In deren Rahmen kamen über 880.000 Kundenurteile zu 2.276 Unternehmen aus 144 Wirtschaftsabschnitten zusammen.

Basis der Untersuchung ist der „Product Benefit Score“ (PBS), der den Angaben zufolge „ein klares, verständliches und effizientes Instrument zur Messung der Kundenbegeisterung hinsichtlich der Produktqualität/Produktgestaltung“ darstellt. Der PBS ist umso besser, je höher er ausfällt. Weitere Details zur Methodik und zu den Siegern in den einzelnen Kategorien mit Versicherungsbezug hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 17.6.2026).

In der Kategorie E-Bike-Versicherer holte sich erneut (18.6.2025, 19.6.2024) die Enra GmbH den Branchensieg – mit einem PBS von 63,2 Prozent (Prädikat: „Nr. 1 der Branche“). Auf dem Siegertreppchen landeten auch die Neodigital Versicherung AG (62,2 Prozent) und Hepster, eine Marke der Moinsure GmbH (61,2). Die beiden letztgenannten Unternehmen erhielten eine „Gold-Auszeichnung“, da sie mit ihrem PBS zum besten Drittel ihres Wirtschaftsabschnitts gehören. Das schafften darüber hinaus auch

Das Branchenranking inklusive 15 weiterer, nicht ausgezeichneter Testkandidaten ist auf dieser Internetseite zu finden.

Björn Wichert

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