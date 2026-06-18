Welche Finanzvertriebe top sind in der Kundenberatung

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18.6.2026 – Die Servicevalue GmbH hat auch in diesem Jahr wieder im Auftrag des Handelsblatts eine Untersuchung zur Kundenfachberatungskompetenz von deutschen Unternehmen durchgeführt. Die Untersuchung „Beste Kundenfachberatung 2026“ basiert auf einer im März und April 2026 durchgeführten Onlinebefragung. In deren Rahmen kamen 37.683 Kundenurteile zu 711 Unternehmen aus 36 Branchen zusammen. Darunter waren auch einige mit Versicherungsbezug.

In der Befragung sollten die Verbraucher die Fachberatung anhand von zehn Leistungsmerkmalen bewerten. Dazu stand eine fünfstufige Skala von „1 = ausgezeichnet“ bis „5 = schlecht“ zur Verfügung. Zur Notenermittlung wurden die Antworten zu den Prüfpunkten ungewichtet gemittelt. Weitere Details zur Methodik, die Gesamtwertung der Versicherer und die Sieger in fünf Absicherungsbereichen hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 15.6.2026).

Im Wirtschaftszweig Finanzvertriebe verwies wie im Vorjahr (25.6.2025) die MLP SE alle Wettbewerber auf die Plätze. Mit einer Note von aktuell 2,31 darf sich das Unternehmen mit dem Prädikat „Beste Kundenberatung“ schmücken. Auf dem Siegertreppchen landeten des Weiteren die Telis Finanz AG (2,34) und die vor zwei Jahren siegreiche (17.6.2024) Postbank Finanzberatung AG (2,36). Die beiden Letztgenannten erhielten die Auszeichnung „Exzellente Kundenberatung“, da sie besser als der Branchenmittelwert abschnitten. Das schafften darüber hinaus auch

Die vollständige Liste inklusive acht weiterer, nicht überdurchschnittlich bewerteter Testkandidaten in der Kategorie kann auf dieser Internetseite eingesehen werden. Die Studieninformationen können hier heruntergeladen werden.

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