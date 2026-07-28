Welche Maklerhäuser bei ihren Kunden besonders gut abschneiden

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28.7.2026 – Auch in diesem Jahr hat die Servicevalue GmbH wieder in Kooperation mit dem Handelsblatt die besten Dienstleister im Versicherungswesen ermittelt. Grundlage der Untersuchung ist den Angaben zufolge eine repräsentativ ausgesteuerte Onlinebefragung über ein externes Online-Access-Panel. Im deren Rahmen kamen über 100.000 Kundenmeinungen zu 593 Gesellschaften zusammen, die Produkte in 17 Sparten anbieten oder in vier weitere, assekuranznahe Kategorien eingeteilt wurden.

Jeder Anbieter wurde in mehreren Befragungswellen jeweils 1.000 Personen angezeigt. Ausgewertet wurden nur Antworten von Studienteilnehmern, die zuvor in den vergangenen 24 Monaten Leistungen vom bewerteten Dienstleister in Anspruch genommen hatten. Weitere Details zur konkreten Fragestellung, zur Methodik und zu den Siegern in 17 verschiedenen Absicherungsbereichen hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 17.7.2026).

Im Segment Versicherungsmakler setzte sich erneut (18.7.2025) die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe) gegen die Wettbewerber durch. Mit einem Mittelwert von 2,74 darf sie sich mit dem Prädikat „Bester Dienstleister“ schmücken. Dahinter folgen ein Dutzend Marktteilnehmer mit einer überdurchschnittlichen Bewertung (besser als der Branchenmittelwert), was zu der Auszeichnung „Beste Dienstleister“ führte. Zu dieser Gruppe gehören

Die vollständigen Ergebnisse mit 13 weiteren, nicht überdurchschnittlich bewerteten Testkandidaten können auf dieser Internetsite eingesehen werden.

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