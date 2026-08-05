Welche Unfallversicherer Verbraucher besonders gerne weiterempfehlen

---------AdvertisingPlace---------

5.8.2026 – Die Servicevalue GmbH und die Redaktion der Zeitschrift Focus Money wollten auch in diesem Jahr wieder wissen, mit welchen Anbietern Verbraucher so zufrieden sind, dass sie die Unternehmen in ihrem privaten Umfeld tatsächlich weiterempfehlen. Die Untersuchung basiert auf einer zwischen April und Mai durchgeführten Onlinebefragung, in deren Rahmen rund 521.000 Kundenurteile zu 1.507 Anbietern in 68 Kategorien zusammenkamen. Darunter waren auch zahlreiche aus dem Assekuranzbereich.

Basis der Untersuchung ist nach Angaben der Meinungsforscher ein individueller Empfehlungsscore, der umso besser ist, je höher er ausfällt. Weitere Details zur Berechnung des Scorewerts, zur Methodik und zu den Siegern in den 19 Segmenten mit Versicherungsbezug hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 23.6.2026).

In der Kategorie Unfallversicherer erklomm die Vorjahresvierte (14.8.2025), die Allianz Versicherungs-AG, die Spitzenposition. Sie erhielt mit einem Empfehlungsscore von 22,9 die Auszeichnung „höchste Weiterempfehlung“. Auf dem Siegertreppchen landeten auch die um sechs Positionen verbesserte Cosmos Versicherung AG (22,1) und die R+V Allgemeine Versicherung AG (21,9). Die beiden vorgenannten Anbieter dürfen sich mit dem Prädikat „hohe Weiterempfehlung“ schmücken. Voraussetzung dafür war ein branchenüberdurchschnittlicher Empfehlungsscore. Dies und eine Platzierung in der Top Ten schafften unter anderem auch

Die vollständige Ergebnisliste kann auf dieser Internetseite eingesehen werden. Dort sind 21 weitere Marktteilnehmer aufgeführt, von denen vier ebenfalls besser als der Branchenschnitt (Prädikat: „hohe Weiterempfehlung“) abschnitten.

---------AdvertisingPlace---------

---------AdvertisingPlace---------