Welche Versicherer am häufigsten bei Google gesucht werden
16.6.2026 (€) - Marktforscher haben herausgefunden, welche Anbieter besonders häufig in Sparten wie Kfz-Versicherung, Rechtsschutz, Hausrat und Lebensversicherung gegoogelt werden. Ein Versicherungsunternehmen nimmt in gleich zwei Segmenten den Spitzenplatz ein.
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