Welche Versicherer und Vermittler die beste Kundenberatung bieten

10.4.2026 – Servicevalue und der Tagesspiegel haben mit einem Social-Listening-Verfahren untersucht, welchen Unternehmen die beste Kundenberatung bescheinigt wird. Bei den Versicherern konnten sich die ADAC Versicherungen an die Spitze setzen, bei den Maklern triumphierten die Helmsauer-Gruppe und bei den Allfinanzvertrieben die Tecis Finanzdienstleistungen.

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Wo finden Verbraucher eine sehr gute Beratung? Dieser Frage ist die Servicevalue GmbH in Kooperation mit der Zeitung Tagesspiegel nachgegangen. Ergebnis ist die Studie „Deutschland-Monitor – Kundenberatung 2026“, in der die besten Unternehmen aus 70 Branchen gekürt wurden.

So wurden die Daten erhoben

In einer ersten Stufe, dem sogenannten Crawling, wurden zwischen dem 1. März 2024 und dem 28. Februar 2026 mehrere hundert Millionen öffentliche deutsche Internetquellen sowie redaktionelle Inhalte und Social-Media-Kanäle durchsucht. Dabei wurden Unternehmen und vier Eventtypen identifiziert. Die Eventtypen beinhalteten unter anderem folgende Themen:

Kundenberatung (Beratungsgespräch, Beratungsqualität, Beratungskompetenz, kundenfreundlich, Ansprechpartner),

Kulanz (Kundenbetreuung, Kundenbedürfnisse, Kulanz),

Qualität (wertig, vollständig, wertvoll, ausgezeichnet, hochwertig, miserabel, ausreichend, mies, exzellent),

Weiterempfehlung (abraten, anraten, abbringen, ausreden, empfehlenswert, empfehlungswürdig, Empfehlung, empfohlen von).

Auf diese Weise konnten im Untersuchungszeitraum 2,1 Millionen Nennungen gesammelt werden, die etwa 15.700 Anbietern zuordenbar waren. Anschließend wurden die Tonalität und die Reichweite je Eventtyp ermittelt und bewertet.

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So wurde gewertet

Für jedes Unternehmen wurde für jeden Eventtyp die Tonalität anhand von Textfragmenten dahingehend untersucht, ob die Erwähnungen als positiv, negativ oder neutral einzustufen sind, wird erläutert.

In die Punktwerte eines Unternehmens floss neben der Tonalität auch die Reichweite ein. Dies erfolgte durch die Berechnung der Differenz von positiven und negativen Fragmenten je Eventtyp, die gewichtet und zu einem Gesamtreichweitenwert verrechnet wurden.

Schließlich wurden die ermittelten Punktwerte für alle Unternehmen branchenbezogen normiert, wobei das beste Unternehmen einer jeden Branche 100 Punkte erhielt und als „Branchensieger“ gewertet wurde. Die anderen Unternehmen wurden ausgehend vom Branchensieger nach Punkten abgestuft. Eine Auszeichnung erhalten jene, die überdurchschnittlich viele Punkte erreichen.

ADAC Versicherungen sind bei den Versicherern vorn

Insgesamt wurden 23 Assekuranzen für ihre Kundenberatung ausgezeichnet. Ihre Bewertungen bewegen sich zwischen 100 und 72,4 Punkten. Die vollständige Liste der ausgezeichneten Unternehmen kann auf dieser Seite eingesehen werden.

Bei den Versicherern konnten sich die ADAC Versicherungen mit 100 Punkten an die Spitze setzen. Es folgen die Debeka Versicherungen, die sich mit 99,9 Punkten nur knapp geschlagen geben müssen, und auf Rang drei die Provinzial Versicherungen mit 98,9 Punkten.

Die Concordia Versicherungen belegen mit 97,6 Punkten den vierten Rang. Dahinter platzierten sich die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) mit 96,7 Punkten und die Allianz Versicherungen mit einem Punktwert von 95,9.

Helmsauer-Gruppe triumphiert bei den Versicherungsmaklern

Bei den Versicherungsmaklern wird die Helmsauer Beteiligungs GmbH (Helmsauer-Gruppe) mit 100 Punkten als Branchensieger geführt – zuletzt machte das Unternehmen mit unternehmensinternen Streitigkeiten von sich reden (VersicherungsJournal Medienspiegel 26.3.2026, 12.2.2026).

Dahinter platziert sich die Marsh GmbH auf Rang zwei. Es folgen auf den Rängen drei bis fünf die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe, 93,2 Punkte), die Best-Gruppe (90,7) und der Assekuradeur Domcura AG (87,3), der erneut den Maklern zugerechnet wurde.

Die Kategorien sind nicht immer trennscharf: So wurden vereinzelt auch Agenturen den Maklern zugerechnet. Ebenfalls ausgezeichnet wurden folgende Unternehmen:

Tecis bei „Finanz- und Anlageberatern“ auf dem ersten Rang

Darüber hinaus weist Servicevalue eine Branche „Finanz- und Anlageberater“ aus, in der unter anderem Struktur- und Allfinanzvertriebe gelistet sind. Hier wurden elf Unternehmen ausgezeichnet. Den Bestwert erzielte die Tecis Finanzdienstleistungen AG, gefolgt von der OVB Vermögensberatung AG (98,5 Punkte) auf dem Silberrang und der Postbank Finanzberatung AG (94,3) auf Platz drei.

Darüber hinaus erhielten folgende Finanz- und Anlageberater eine Auszeichnung für ihr überdurchschnittliches Ergebnis:

Die Einzelergebnisse für alle untersuchten Branchen weist Servicevalue auf dieser Webseite aus.

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