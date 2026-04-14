Welche Versicherer und Vertriebe als besonders vertrauenswürdig gelten

14.4.2026 – In Sachen Vertrauenswürdigkeit bilden die Versicherer Debeka, Allianz und Generali das Spitzentrio unter 1.080 Unternehmen aus 49 Branchen. Dies zeigt eine Untersuchung von Servicevalue und der Bild-Zeitung. Branchensieger wurden neben der Debeka (Versicherer) auch die DA Direkt (Direktversicherer), die Uelzener (Spezialversicherer) und die Postbank Finanzberatung (Finanzvertriebe).

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Die Servicevalue GmbH hat für die Bild-Zeitung zum zweiten Mal eine Untersuchung zur Vertrauenswürdigkeit deutscher Unternehmen durchgeführt. Die Studie „Vertrauens-Könige 2026“ basiert auf einer großangelegten Verbraucherumfrage.

Die Teilnehmer waren sogenannte Panelisten, die eine überschaubare Auswahl von Unternehmen zur Bewertung erhielten. Insgesamt kamen 132.471 Verbraucherurteile zu 1.080 Unternehmen aus 49 Branchen zusammen.

Vier bewertungsrelevante Antwortoptionen

Die konkrete Fragestellung der Studie war laut Servicevalue: „Bitte geben Sie aus eigener Erfahrung als Verbraucher*in an, inwieweit Unternehmen XY vertrauenswürdig ist.“ Insgesamt standen den Interviewten folgende fünf Antwortoptionen zur Verfügung:

„sehr vertrauenswürdig“,

„vertrauenswürdig“,

„eher nicht vertrauenswürdig“,

„nicht vertrauenswürdig“ und

„kann ich nicht beurteilen/keine eigene Erfahrung“.

Dabei war die letztgenannte Antwortoption nicht bewertungsrelevant.

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Branchensieger erhalten das Prädikat „stärkstes Vertrauen“

Für die Branchenrankings wurde für jedes Unternehmen der ungewichtete Mittelwert ermittelt. Wer besser als der Gesamtmittelwert der Branche abschnitt, bekam die Auszeichnung „starkes Vertrauen“.

„Liegt der Eigenwert zusätzlich noch niedriger als der Mittelwert dieser bereits überdurchschnittlichen Gruppe, wird das Unternehmen mit ‚sehr starkes Vertrauen‘ ausgezeichnet“, wird zur Methodik weiter erläutert. Die Branchensieger dürfen sich mit dem Prädikat „stärkstes Vertrauen“ schmücken.

Debeka ist das vertrauenswürdigste Unternehmen

Den insgesamt über alle Testkandidaten gesehen niedrigsten Score-Wert erzielten die Debeka Versicherungen (1,57). Damit gewannen sie auch in der 50-köpfigen Kategorie „Versicherer“ (Auszeichnung: „stärkstes Vertrauen“). Dahinter folgen die Allianz Versicherungen (1,59) und die Generali Versicherungen (1,62). Das bedeutet auch im Gesamtranking die Positionen zwei und drei.

Im Vorjahr hatte die Allianz noch vor der Debeka in Führung gelegen (VersicherungsJournal 9.4.2025). Die Generali war auf Platz vier gelandet. Wie die Allianz und die Generali, erhielten auch neun weitere Akteure die Auszeichnung „sehr starkes Vertrauen“. Sie wurden alle deutlich besser als der Branchendurchschnitt bewertet. Dies waren

Nicht mehr zu den Anbietern mit mindestens „sehr starkem Vertrauen“ gehören die Arag Versicherungen, die LVM Versicherungen sowie die WWK Versicherungen.

Direktversicherer: DA Direkt erobert Spitzenposition

Bei den Direktversicherern holte die DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (DA Direkt) den Branchensieg (Mittelwert: 1,75; „stärkstes Vertrauen“). Sie kletterte damit um drei Ränge nach oben.

Dahinter folgt mit „sehr starkem Vertrauen“ ein Quintett bestehend aus der Hannoverschen Lebensversicherung AG (1,76), der GVV Direktversicherung AG (1,77), den Cosmos Versicherungen (1,78), der Verti Versicherung AG (1,79) und der Sparkassen Direktversicherung AG (S-Direkt; 1,80).

Vor Jahresfrist hatte die Cosmos noch den Spitzenplatz vor der Huk24 AG und der Allianz Direct Versicherungs-AG belegt. Die beiden letztgenannten Gesellschaften mussten sich aus der Verfolgergruppe verabschieden. In diese aufgestiegen sind Hannoversche und GVV. Insgesamt gab es in dieser Rubrik 18 Testkandidaten.

Spezialversicherer: Uelzener verdrängt Roland von der Spitze

In der Rubrik „Spezialversicherer“ ließ die Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a.G. mit einem Mittelwert von 1,70 alle 27 weiteren in der Rangliste geführten Wettbewerber hinter sich. Sie darf sich mit dem Prädikat „stärkstes Vertrauen“ schmücken. Dahinter folgen mit jeweils „sehr starkem Vertrauen“

Während die LV 1871, die Advocard und die GEV ihre Platzierungen unter den Spezialversicherern mit „sehr starkem Vertrauen“ bestätigten, stiegen BD24, LTA und NRV in diese Verfolgergruppe auf. Nicht mehr zu dieser gehören die Landeskrankenhilfe V.V.a.G. und Figo, eine Marke der Tiergarant Versicherungsdienst GmbH.

Die Besten bei den Finanzvertrieben

Unter den 24 Finanzvertrieben schnitt die Postbank Finanzberatung AG am besten ab. Der Mittelwert von 1,75 bedeutet das Siegel „stärkstes Vertrauen“ in diesem Segment. Die Auszeichnung „sehr starkes Vertrauen“ bekamen

Die Postbank Finanzberatung kletterte von vier auf eins nach oben. Die MLP fiel dagegen von eins auf sieben zurück. Die Anbieter Finanzprofi, OVB und Swiss Life Select sind neuerdings in der Verfolgergruppe vertreten. Nicht mehr zu dieser gehören die Financial Architects AG und die Deutsche Proventus AG.

Die vollständigen Ergebnislisten in allen 49 untersuchten Branchen, inklusive auch der nicht-überdurchschnittlichen Marktteilnehmer, können auf dieser Servicevalue-Internetseite eingesehen werden.

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