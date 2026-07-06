Wer bei KI unsichtbar bleibt, verliert Kunden

6.7.2026 – Interessenten, die nach einem Versicherungsexperten suchen, verlassen sich heute nicht mehr auf Google. Wer mit seinem Beratungsangebot im Netz auffindbar sein möchte, muss daher seine Marketingmaßnahmen überdenken. Förderlich ist etwa, klare und konkrete Angaben zum eigenen Angebotsprofil zu kommunizieren. Ebenfalls hilfreich: eine aufmerksame Datenpflege und ein gutes Bewertungsmanagement. Ein Gastbeitrag von Sven Rüddigkeit (Regional Vice President Central Europe, Yext).

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Sven Rüddigkeit (Bild: Yext)

Kunden suchen heute anders nach Versicherungen. Sie fragen ChatGPT, nutzen Google Gemini oder Perplexity. Die Antwort kommt direkt, ohne Ergebnisliste und ohne den Vergleich von Websites verschiedener Anbieter. Wer in dieser Antwort nicht auftaucht, existiert faktisch nicht.

Digitale Infrastruktur konsequent aufbauen

Eine Yext‑Analyse von mehreren Millionen KI-Antworten zeigt: Die überwiegende Mehrheit der zitierten Quellen stammt aus Inhalten, die Unternehmen selbst kontrollieren, wie eigene Websites, strukturierte Unternehmensprofile, Verzeichnisse und Standortdaten.

KI erfindet sehr selten etwas selbst. Sie kombiniert. Und zwar nur das, was sie eindeutig findet. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist: Wer seine digitale Infrastruktur konsequent aufbaut, kann sich gegen größere Wettbewerber behaupten.

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Klarheit schlägt Keywords

KI-Systeme denken nicht in Suchmaschinen-Rankings. Sie versuchen, Zusammenhänge zu verstehen. Wer kann was, wo und mit welcher Verlässlichkeit? Genau hier scheitern viele Versicherungsvermittler.

Ein Beispiel: Ein unabhängiger Makler in Hannover hat sich auf Berufsunfähigkeitsversicherungen (BU) für Selbstständige und Freiberufler spezialisiert. Auf seiner Website steht: „Wir beraten Sie umfassend zu allen Versicherungsfragen.“

Wenn ein Grafikdesigner eine KI nach einem BU-Spezialisten für Selbstständige in Hannover fragt, wird dieser Makler nicht angezeigt, obwohl er fachlich passt. Der Grund: Die KI erkennt nur, was digital klar benannt ist.

Schwerpunkte explizit benennen

Leistungen müssen deshalb nicht nur im Beratungsgespräch, sondern auch öffentlich und strukturiert beschrieben sein. Sie müssen maschinenlesbar, auffindbar und konsistent sein: auf der eigenen Website, in Google-Profilen, in Branchenverzeichnissen und auf Social Media.

Konkret bedeutet das, Schwerpunkte explizit zu benennen:

Berufsunfähigkeitsversicherung für Freiberufler und Selbstständige,

betriebliche Altersversorgung für mittelständische Unternehmen,

Kfz-Versicherung für Flotten und Gewerbetreibende,

private Krankenversicherung und GKV-Wechselberatung.

Ausschließlichkeit − Makler: dieselbe Logik, unterschiedliche Ausgangslage

Die Situation eines Ausschließlichkeitsvertreters ist spezifisch. Einerseits profitiert er von der Markenbekanntheit des Versicherers, andererseits kämpft er um lokale Sichtbarkeit. Der Mutterkonzern pflegt die zentrale Markenpräsenz.

Ob die eigene Agentur bei einer KI-Suche nach „Kfz-Versicherung Bochum-Wattenscheid” angezeigt wird, hängt davon ab, wie gut die lokalen Daten gepflegt sind. Dazu zählen Informationen wie Anschrift, Öffnungszeiten, Ansprechpartner und Schwerpunkte.

Ein unabhängiger Makler hat mehr Gestaltungsfreiheit, trägt aber auch mehr Eigenverantwortung. Er muss seine Kompetenz sichtbar machen, ohne sich auf eine starke Konzernmarke stützen zu können. Dies gelingt durch fachliche Inhalte, eine klare Positionierung und konsequente Datenpflege.

Die Logik ist in beiden Fällen identisch: Wer für KI-Systeme nicht eindeutig identifizierbar ist, wird nicht empfohlen.

Fachwissen sichtbar machen

Versicherungsvermittler, die regelmäßig über konkrete Themen berichten, schaffen Muster, die KI-Modelle mit Kompetenz verknüpfen. Welche sind die häufigsten Deckungslücken in der Privathaftpflicht? Warum lehnen BU-Versicherer bestimmte Berufsgruppen ab? Wie unterscheiden sich Krankentagegeld-Tarife für Selbstständige?

Solche Inhalte müssen nicht lang, aber sie müssen spezifisch sein. Konkret heißt das:

Beratungsfälle beschreiben: Welche Situation hatte der Kunde und welche Lösung hat geholfen?

Fachwissen teilen: Was unterscheidet eine Standard-Haftpflicht von einer Police mit erweitertem Vermögensschadenschutz?

Veränderungen kommunizieren: neue Kooperationen, Tarifanpassungen, zusätzliche Zertifizierungen.

Zwei Effekte, ein Inhalt: Er überzeugt Kunden und trainiert gleichzeitig die KI.

Social Media als Relevanzsignal

Linkedin-Posts, Instagram-Beiträge, Facebook-Einträge: KI-Systeme werten auch öffentlich zugängliche Social-Media-Inhalte aus. Ein Makler, der regelmäßig über Änderungen im Versicherungsrecht oder konkrete Kundenfälle schreibt, sendet Signale aus, die von Sprachmodellen mit Fachkompetenz und lokaler Präsenz assoziiert werden.

Dabei ist Regelmäßigkeit entscheidender als Reichweite. Drei bis vier Beiträge pro Monat zu einem konkreten Thema mit regionalem Bezug sind wirksamer als gelegentliche allgemeine Beiträge. Die Plattform ist zweitrangig, wichtig ist, dass der Inhalt zum Kanal passt.

Standortdaten: kein reines Hygienethema, sondern geschäftskritisch

(Bild: Yext)

Standortdaten wie Öffnungszeiten, Adressen, Ansprechpartner und das Leistungsspektrum pro Standort sind für KI-Systeme wichtige Vertrauenssignale. Sind diese Daten widersprüchlich oder lückenhaft, stuft die KI den Anbieter als unzuverlässig ein und unterlässt Empfehlungen.

Das ist besonders riskant für Ausschließlichkeitsvertriebe mit mehreren Agenturstandorten: Unterschiedliche Angaben auf der Hauptwebsite, im Google-Profil und in Branchenverzeichnissen wie Provenexpert oder dem Vermittlerregister kosten systematisch und still Sichtbarkeit.

Analysen zeigen: Wer seine Standortdaten konsistent über mehr als 75 Prozent der relevanten Plattformen ausspielt, verzeichnet einen Traffic-Zuwachs von rund 186 Prozent gegenüber Anbietern mit lückenhafter Datenpräsenz. Bei einer Plattformabdeckung von 50 bis 75 Prozent liegt der Zuwachs noch bei rund 95 Prozent.

Für Agenturen mit mehreren Standorten empfiehlt sich daher eine zentrale Softwarelösung mit Knowledge Graph, um Daten nur einmal zu pflegen und überall identisch auszuspielen. Das ist besonders erfolgskritisch, wenn man mehrere Standorte hat und vor der Herausforderung steht, diese zentral und effizient zu managen.

Bewertungen: Rohmaterial für KI

Kundenbewertungen sind heute viel mehr als nur eine soziale Bestätigung. Sie sind Rohmaterial für KI-Systeme und in Kombination mit lokalen Daten einer der stärksten Hebel, um die Sichtbarkeit zu erhöhen.

Eine Google-Bewertung wie „Herr Scholz hat mir als Selbstständigem geholfen, die richtige BU-Police zu finden. Er hat sich viel Zeit genommen, mehrere Anbieter verglichen und die Klauseln verständlich erklärt“ ist für ein KI-Modell wertvoller als jede Imagekampagne. Sie enthält Leistungsangaben, einen regionalen Kontext und eine Qualitätsaussage.

Unbeantwortete Kritik kostet hingegen doppelt, da sie potenzielle Kunden abschreckt und KI-Systemen mangelnde Reaktionsfähigkeit signalisiert. Aktives Bewertungsmanagement ist somit keine optionale Marketingaufgabe. Es ist Sichtbarkeitsmanagement.

(Bild: Yext)

Die Website allein reicht nicht mehr

Websites sind nicht tot. Sie sind jedoch nur noch ein Baustein. Wer KI-Sichtbarkeit aufbauen möchte, benötigt eine klare digitale Grundlage. Dazu gehören strukturierte Daten, eindeutig benannte Leistungen, konsistente Standortinformationen, fachlich relevante Inhalte, eine gepflegte Social-Media-Präsenz und ein aktives Bewertungsmanagement.

All diese Basics entscheiden darüber, ob KI-Systeme einen Vermittler überhaupt verstehen, einordnen und empfehlen können. Sie sind die Voraussetzung dafür, dass Versicherungsanbieter nicht nur in klassischen Suchmaschinen, sondern auch in den Antworten von ChatGPT, Google Gemini, Perplexity und anderen KI-Systemen sichtbar sind.

Genauso wichtig ist das Monitoring. Vermittler müssen regelmäßig prüfen, ob und in welchen KI-Antworten sie erscheinen, also für welche Leistungen, an welchen Standorten, mit welchen Quellen und im Vergleich zu welchen Wettbewerbern. Nur so lässt sich erkennen, wo Daten fehlen, Inhalte zu allgemein bleiben oder Bewertungen nicht ausreichend auf konkrete Leistungen einzahlen.

Die entscheidende Frage für jeden Vermittler lautet deshalb nicht mehr: „Wie gut ranke ich bei Google?” Sondern: „Würde eine KI mich heute empfehlen, wenn jemand in meiner Stadt nach meiner Kernleistung fragt? Und kann ich diese Sichtbarkeit messen, verstehen und gezielt verbessern?“

Sven Rüddigkeit

Der Autor ist Regional Vice President Central Europe der Enterprise-Plattform für agentenbasiertes Marketing Yext GmbH und begleitet seit Jahren Banken und Versicherer beim Aufbau digitaler Sichtbarkeit – von Ausschließlichkeitsvertrieben bis zu hybriden Modellen.

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