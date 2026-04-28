Wie Vermittler Kunden über eine Nachfolge informieren

28.4.2026 – Die Kommunikation mit Kunden ist ein zentraler Bestandteil jeder Nachfolge im Versicherungsvertrieb. Personalcoach Katarina Schmitz erklärt in ihrem Beitrag, warum der richtige Zeitpunkt und die Art, wie darüber informiert wird, entscheidend für eine erfolgreiche Übergabe sind. Kunden brauchen Orientierung, Sicherheit und die Möglichkeit, Vertrauen zu einem neuen Ansprechpartner aufzubauen.

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Katarina Schmitz (Bild: privat)

In der Praxis zeigt sich bei Nachfolgeprozessen häufig ein ähnliches Bild: Kunden werden erst dann informiert, wenn der neue Vermittler bereits offiziell übernommen hat. Zu diesem Zeitpunkt tritt der Nachfolger erstmals in Erscheinung, oft begleitet von einem Anschreiben oder einer kurzen Information über den Wechsel.

Warum frühe Kommunikation entscheidend ist

Aus Kundensicht kommt diese Information häufig überraschend. Der bisherige Ansprechpartner ist nicht mehr aktiv, ein neuer tritt an seine Stelle, ohne dass zuvor eine bewusste Vorbereitung stattgefunden hat.

Genau hier liegt eine der zentralen Herausforderungen im Nachfolgeprozess.

Nachfolge bedeutet für Kunden immer auch Veränderung. Über Jahre aufgebaute Beziehungen, Vertrauen und gewohnte Abläufe werden durch einen neuen Ansprechpartner ersetzt. Diese Veränderung braucht Zeit.

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Kunden schrittweise auf die Veränderung einstellen

In der Praxis zeigt sich, dass eine frühzeitige Ankündigung durch den bisherigen Vermittler entscheidend ist. Kunden sollten nicht erst dann informiert werden, wenn die Übergabe bereits vollzogen ist, sondern bereits im Vorfeld erfahren, dass ein Wechsel ansteht.

Idealerweise kommuniziert der bisherige Vermittler frühzeitig:

dass eine Nachfolge geplant ist,

in welchem Zeitraum der Übergang stattfinden wird

und wer perspektivisch die Betreuung übernimmt

Dadurch entsteht Orientierung und der Kunde kann sich schrittweise auf die Veränderung einstellen.

Typische Fehler in der Kundenkommunikation

Ein häufiger Fehler liegt darin, die Kommunikation zu stark zu standardisieren. Oft wird die Information über die Nachfolge ausschließlich über ein Schreiben vermittelt. Dieses ist zwar formal korrekt, bleibt jedoch unpersönlich und wird im Alltag vieler Kunden kaum wahrgenommen.

Ein weiterer Punkt ist der Zeitpunkt: Wenn der erste Kontakt mit dem neuen Vermittler erst nach der offiziellen Übergabe erfolgt, fehlt die Verbindung zum bisherigen Ansprechpartner. Für den Kunden entsteht dadurch eine Lücke im Vertrauensverhältnis.

Was Kunden in dieser Phase wirklich brauchen

Aus Kundensicht stehen drei Aspekte im Vordergrund:

Klarheit darüber, was sich verändert,

Sicherheit, dass die Betreuung weiterhin gewährleistet ist,

Vertrauen in die neue Ansprechperson.

Dieses Vertrauen lässt sich nicht durch ein Schreiben aufbauen. Es entsteht durch persönliche Kontakte, Gespräche und die Möglichkeit, den neuen Vermittler kennenzulernen.

Wie eine gelungene Kommunikation aussehen kann

In der Praxis zeigt sich, dass erfolgreiche Übergaben meist einem klaren Ablauf folgen. Ein möglicher Ansatz:

Frühzeitige Ankündigung durch den bisherigen Vermittler – idealerweise im persönlichen Gespräch oder im Rahmen bestehender Kontakte. Konkrete Information zum zeitlichen Ablauf – wann der Wechsel stattfindet und wie die Übergabe gestaltet wird. Vorstellung des Nachfolgers – möglichst persönlich oder zumindest telefonisch. Aktive Kontaktaufnahme durch den Nachfolger – insbesondere bei Bestandskunden mit enger Bindung.

Gerade die telefonische Kontaktaufnahme wird in der Praxis häufig unterschätzt. Sie schafft eine direkte Verbindung und ermöglicht es, erste Fragen unmittelbar zu klären. Ergänzend können digitale Wege sinnvoll eingesetzt werden, etwa über bestehende Kommunikationskanäle oder Netzwerke, in denen Vermittler und Kunden bereits verbunden sind.

Warum sich der Aufwand lohnt

Die persönliche Vorstellung bei Kunden, sei es telefonisch oder im direkten Gespräch, ist mit Aufwand verbunden. Gerade bei größeren Beständen erscheint dies zunächst herausfordernd.

In der Praxis zeigt sich jedoch, dass genau dieser Schritt entscheidend ist.

Wer frühzeitig eine Verbindung zum Kunden aufbaut, legt die Grundlage für eine stabile Geschäftsbeziehung. Wer darauf verzichtet, riskiert, dass Kunden sich erst dann melden, wenn bereits Unsicherheit entstanden ist.

Fazit

Die Kommunikation mit Kunden ist ein zentraler Bestandteil jeder Nachfolge im Versicherungsvertrieb. Entscheidend ist dabei weniger die formale Information, sondern der Zeitpunkt und die Art der Ansprache. Kunden brauchen Orientierung, Sicherheit und die Möglichkeit, Vertrauen zu einem neuen Ansprechpartner aufzubauen.

Erfolgreiche Vermittler beginnen diesen Prozess frühzeitig und gestalten ihn bewusst. Denn Nachfolge endet nicht mit der Übergabe des Bestands, sondern beginnt mit der Wahrnehmung beim Kunden.

Lesetipp: „Nachfolgeplanung im Vermittlerbüro“ Das Dossier „Nachfolgeplanung im Vermittlerbüro – Faktoren und Empfehlungen für einen erfolgreichen Übergang in den Ruhestand“ liefert wissenswerte Fakten und Zahlen rund um den Unternehmensverkauf, Empfehlungen von Experten wie auch Erfahrungen von Versicherungsvermittlern. Des Weiteren werden Fragen der Rechtsform sowie die Unterschiede zwischen einer Betriebs- oder Bestandsabgabe geklärt. Die Autorin Eva-Bettina Ullrich stellt im Dossier zudem die Möglichkeiten von Bestandsbewertungs-Tools vor. Auch das Modell der Maklerrente und deren Nachberechnung werden betrachtet und von Branchenexperten für die Maklernachfolge eingeordnet. Weitere Informationen und eine Bestellmöglichkeit finden sich unter diesem Link. Die Publikation steht Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals zur persönlichen Nutzung kostenlos zur Verfügung.

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