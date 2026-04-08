So hat sich die Zahl der Versicherungsvermittler im ersten Quartal entwickelt

8.4.2026 – Die Zahl der Versicherungsvermittler hat sich zum 1. April 2026 gegenüber dem Vorjahr erneut verkleinert. Der Rückgang war auf Verluste bei den Versicherungsvertretern zurückzuführen, während Versicherungsmakler und Berater hinzugewinnen konnten. Im ersten Quartal 2026 zeigte sich eine leichte Erholung der Vermittlerzahlen.

Versicherungsvermittlerregister per 1.4.2026 (Bild: Wenig)

Zum Stichtag 1. April 2026 waren 178.910 Versicherungsvermittler und -berater im Vermittlerregister eingetragen, wie die aktualisierte Statistik der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) zeigt. Gegenüber dem Vorjahresstichtag waren damit 1.974 Betriebe weniger für die Branche tätig, was einen Rückgang von rund 1,1 Prozent bedeutet (VersicherungsJournal 2.4.2025).

Leichte Erholung in 2026 – starker Rückgang auf historische Sicht

Im ersten Quartal 2026 nahm die Zahl der Vermittler und Berater hingegen leicht um 337 Betriebe beziehungsweise knapp 0,2 Prozent zu. Zum Jahresende 2025 hatte die Zahl der eingetragenen Vertriebs- und Beratungskräfte mit 178.791 Personen einen historischen Tiefstand erreicht (7.1.2026).

Der historische Höchststand wurde am 5. Januar 2011 verzeichnet, als das Register 263.452 Vermittler und Berater auswies. Im Vergleich zum aktuellen Stand entspricht das einem Rückgang von 84.542 Einträgen oder rund 32 Prozent.

Zahl der Versicherungsmakler steigt erneut im Jahresvergleich

Bei den Versicherungsmaklern (§ 34d Absatz 1 GewO) ist die Zahl im Jahresvergleich leicht gestiegen: Zum 1. April 2025 waren 46.546 Makler eingetragen, zum 1. April 2026 sind es 47.027 – ein Plus von 481 Betrieben beziehungsweise rund einem Prozent. Bereits im Jahr zuvor hatte sich die Zahl der Makler leicht um 24 Betriebe erhöht (8.4.2024).

Dem entgegen zeigt sich bei der größten Gruppe der erlaubnisfreien Vertreter nach § 34d Absatz 7 GewO erneut ein deutlicher Rückgang. Ihre Zahl sank auf 98.162, was ein Minus von 2.842 Einträgen oder etwa 2,8 Prozent bedeutet. Bereits im Jahr zuvor hatte diese Berufsgruppe gegenüber dem 1. April 2024 rund 3.300 Personen beziehungsweise knapp 3,2 Prozent verloren.

Zum 1. April 2026 waren zudem 27.247 gebundene Versicherungsvertreter mit Erlaubnis nach § 34d Absatz 1 GewO im Vermittlerregister eingetragen. Damit stieg ihre Zahl im Vergleich zum Vorjahr um 17 Personen, was einer nahezu unveränderten Bestandsgröße entspricht. Allerdings waren dies 532 Betriebe weniger als im April 2024.

Zudem waren 6.137 produktakzessorische Vermittler mit Erlaubnisbefreiung nach § 34d Absatz 6 GewO im Vermittlerregister eingetragen. Gegenüber dem Vorjahr ist ihre Zahl um 6,2 Prozent beziehungsweise 359 gestiegen.

Wieder mehr Versicherungsberater

Auch die Zahl der Versicherungsberater stieg. 337 Einträge verzeichnete das Register zum 1. April 2026: Das sind rund fünf Prozent mehr als noch vor zwei Jahren. Gegenüber dem Vorjahr stieg ihre Zahl um elf Eintragungen.

Gründe für diese teils gegenläufigen Entwicklungen sind aus der DIHK-Statistik nicht abzuleiten.

Mirko Wenig

Wie beurteilen Sie diesen Artikel?
Artikel-Werkzeuge für Sie
Diese Seite empfehlen
Schlagwörter zu diesem Artikel
Weitere Artikel der aktuellen Ausgabe
Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 11.000 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.