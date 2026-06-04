Nur Allianz unter den 50 beliebtesten Arbeitgebern Deutschlands

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4.6.2026 – Seit 1999 veröffentlicht die Trendence Institute GmbH ein Fachkräfte-Ranking der beliebtesten Arbeitgeber. Für die aktuelle Ausgabe wurden 22.316 Fachkräfte befragt. Die Teilnehmer sollten die Frage beantworten: „Bei welchen dieser Arbeitgeber würdest du dich am ehesten bewerben?“ Ziel des Rankings ist es, die Arbeitgeberattraktivität im deutschen Arbeitsmarkt abzubilden.

Beliebtester Arbeitgeber ist demnach aktuell die Bundeswehr, bei der sich 8,9 Prozent der Befragten bewerben würden. Auf Rang zwei folgt die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG). Die Amazon Deutschland Services GmbH belegt den dritten Platz. Die Ränge vier und fünf gehen erneut an Autobauer: die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG und die Audi AG.

Unter den Arbeitgebern mit Versicherungsbezug schafften es drei in die Top 50. Die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) erreichten mit 5,3 Prozent Zustimmung Rang acht. Die Allianz-Gruppe belegte Platz 33 und die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Rang 39. Weitere Ergebnisse werden im Stern-Artikel „Diese Arbeitgeber können sich Fachkräfte aussuchen“ präsentiert.

Andere Studien kommen zu abweichenden Ergebnissen. In einer Auswertung der Factfield GmbH für Focus Business schafften es zum Beispiel drei Versicherungsunternehmen unter die beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands: die Zurich Gruppe Deutschland, die Swiss Life Deutschland-Gruppe und die SV Sparkassenversicherung Holding AG (VersicherungsJournal 19.2.2026).

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