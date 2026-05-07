Die Kfz-Haftpflichtversicherer mit dem größten Beitragsschwund

7.5.2026 – Die Dialog hatte auf Sechsjahressicht in der Kfz-Haftpflichtversicherung mit 18,3 Prozent den größten Beitragsschwund zu verzeichnen. Vergleichsweise stark schrumpften auch die Umsätze bei Axa Easy, HDI und Cosmos. Laut dem „Branchenmonitor 2025: Kraftfahrtversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig gingen bei drei weiteren Akteuren aus der Top 50 die Prämieneinnahmen zurück.

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Das Beitragsaufkommen in der Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung ist in den zurückliegenden Jahren kräftig gestiegen. Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zufolge sind die gebuchten Bruttobeiträge von 2012 auf 2024 um fast die Hälfte gewachsen. Zuletzt summierten sich die Einnahmen auf rund 19,5 Milliarden Euro.

Dabei ging es zuletzt mit über zehn Prozent so stark aufwärts wie niemals zuvor im Beobachtungszeitraum und mehr als doppelt so stark wie im Jahr zuvor. In den drei Jahren davor betrug die Steigerungsrate – teilweise bereinigt aufgrund der Änderung der Grundgesamtheit – jeweils bestenfalls ein Prozent. Von 2019 auf 2024 baute die Branche das Prämienvolumen um ein Sechstel aus.

Neunmal mindestens ein Drittel Steigerung

Allerdings hatten lediglich 43 der 50 größten Kfz-Versicherer an dem Wachstum teil. Dafür wuchsen angeführt von der Rhion Versicherung AG acht von ihnen um mehr als ein Drittel (7.5.2026).

Das zeigt der „Branchenmonitor: Kraftfahrtversicherung 2025“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH. In diesem werden zahlreiche Kennzahlen der 50 größten Marktakteure mit rund 94 Prozent Marktanteil dargestellt.

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Sechs Kfz-Versicherer im Minus

Bei den sieben verbleibenden Autoversicherern sank gegen den Branchentrend das Prämienaufkommen. Die größten Einbußen waren mit einem guten Siebtel bei der Dialog Versicherung AG (auf 68,5 Millionen Euro) zu beobachten.

Verminderungsraten im zweistelligen Prozentbereich hatten darüber hinaus auch die Axa Easy Versicherung AG (auf unter 48 Millionen Euro), die HDI Versicherung AG (auf unter 332 Millionen Euro) und die Cosmos Versicherung AG (auf 162 Millionen Euro) zu verzeichnen.

Um 6,5 Prozent schrumpfte der Umsatz bei der Axa Versicherung AG (auf unter 778 Millionen Euro). Um weniger als ein Prozent gingen die Einnahmen auf Sechsjahressicht zurück bei der DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (DA Direkt; auf unter 156 Millionen Euro) und bei der Landschaftlichen Brandkasse Hannover (VGH; auf unter 241 Millionen Euro).

Axa, HDI, DA Direkt und …

Der HDI hatte zunächst zweimal Umsatzrückgänge zu verzeichnen. Das zweistellige Minus im Jahr 2020 war nach Unternehmensangaben „getrieben durch pandemiebedingte Effekte, das Auslaufen eines Kooperationsmodells sowie Bestandsverluste aus dem Jahreswechselgeschäft 2019/2020“.

Danach kehrten die Hannoveraner in die Wachstumsspur zurück und legten um bis zu 7,5 Prozent zu. In den letzten beiden Jahren betrug die Wachstumsrate allerdings höchstens 0,4 Prozent.

Bei der Axa drehte die Entwicklung nach drei Verlustjahren mit bis zu sechs Prozent rückläufigem Umsatz (15.2.2022) ins Positive. Dies war eigenen Angaben zufolge zunächst vor allem auf die Kaskosparten zurückzuführen, in denen die Einnahmen dreimal so kräftig stiegen wie in der Kfz-Haftpflicht. Bei weiterhin abschmelzendem Vertragsbestand stieg das Prämienvolumen zuletzt mit über fünf Prozent am stärksten an.

… Cosmos in die Wachstumsspur zurückgekehrt

Die Cosmos steigerte ihr Prämienaufkommen nur im letzten Jahr des Beobachtungszeitraums. In den Jahren davor zeigte die Kurve nach unten – um 5,6 Prozent (2022) bis 3,4 Prozent (2021 und 2023).

Der „Branchenmonitor 2025: Kraftfahrtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die Daten werden auf Sechsjahressicht dargestellt (2019 bis 2024). Die rund 200-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 1.487,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.

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