Die rentabelsten Kfz-Haftpflichtversicherer
1.7.2026 (€) - Über vier Fünftel der 50 nach Prämienvolumen größten Anbieter fuhren auf Sechsjahressicht versicherungstechnisch Gewinne in der Sparte ein. Zwei von ihnen verdienten sogar fast 15 Cent pro Beitragseuro.
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