Dies sind die Krankenversicherer mit den meisten Vollversicherten

4.8.2026 – Die Debeka führt das 2025er-Ranking nach Vollversicherten an. Sie liegt mit über 2,55 Millionen mittlerweile fast 1,75 Millionen Personen vor der Axa. Dahinter folgen die DKV, die Signal Iduna und die Allianz vor der Huk-Coburg und der Continentalen. Die Hansemerkur überholte die Barmenia und liegt nun an achter Stelle. Die Concordia zog an der Württembergischen vorbei, die Ottonova an der Mecklenburgischen.

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Im vergangenen Jahr bauten die Anbieter der privaten Krankenversicherung (PKV) den Bestand an Krankenvollversicherten um rund 0,6 Prozent auf etwa 8,79 Millionen Personen aus. Zuvor hatte die Kurve zwölfmal nach unten gezeigt.

Große Spreizung zwischen den einzelnen PKV-Anbietern

Auf Ebene der einzelnen Gesellschaften ist eine große Spreizung bei der Bestandsentwicklung zu beobachten. Dies zeigt eine Übersicht der VersicherungsJournal-Redaktion, die auf den zum Redaktionsschluss (28. Juli) vorliegenden Geschäftsberichten von 30 Marktteilnehmern basiert. 20 von ihnen wuchsen, während die zehn anderen Rückgänge hinzunehmen hatten.

Der größte Bestandsausbau gelang nach absoluten Zahlen der Hansemerkur, die um über 20.000 Personen zulegte. Die stärksten Einbußen hatte die DKV Deutsche Krankenversicherung AG zu verzeichnen (minus über 14.000 Vollversicherte).

Prozentual gesehen war die Ottonova Krankenversicherung AG Wachstumssieger (plus 58,3 Prozent) und die Münchener Verein Krankenversicherung a.G. Wachstumsverlierer (minus 2,5 Prozent) (VersicherungsJournal 15.7.2026).

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Debeka baut Vorsprung aus

Mit über 2,55 Millionen Vollversicherten (plus 8.275 Personen) im Bestand bleibt der Debeka Krankenversicherungsverein a.G. weiterhin unangefochten Marktführer. Da gleichzeitig die ärgste Verfolgerin, die Axa Krankenversicherung AG, den Bestand nur um 5.650 auf rund 816.050 Vollversicherte ausbaute, vergrößerte sich der Abstand auf annähernd 1,74 Millionen Vollversicherte.

Die DKV belegt weiterhin die dritte Position, trotz des fünfstelligen Verlustes auf unter 652.300 Personen. Allerdings liegt sie nur noch mit circa 27.300 Vollversicherten (Vorjahre: 45.000; 59.000; 72.500; 88.000) vor der Signal Iduna Krankenversicherung a.G. Letztere gewann etwa 3.600 Personen hinzu.

An fünfter Stelle findet sich nach wie vor die Allianz Private Krankenversicherungs-AG wieder, die erstmals seit Langem in die Wachstumsspur zurückkehrte und um 544 auf 554.710 Vollversicherte zulegte. Dennoch wuchs der Rückstand auf die Signal Iduna weiter an – auf über 70.000 Personen.

Erneut an sechster Stelle platziert sich die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG, die um 2.030 auf über 428.550 Vollversicherte zulegte. Dahinter folgt trotz erneut deutlicher Verluste (minus 6.960 auf unter 363.000 Personen) unverändert die Continentale Krankenversicherung a.G.

Hansemerkur überholt Barmenia

Auf den Positionen acht und neun liegen in umgekehrter Reihenfolge zum Vorjahr die Hansemerkur Krankenversicherung AG und die Barmenia Krankenversicherung AG. Die Wuppertaler zwar auch fünfstellig, aber mit knapp 12.050 Vollversicherten nur in etwa halb so stark wie der Wettbewerber aus Hamburg. Die Hansemerkur weist mit gut 334.300 Personen nun einen Vorsprung von über 4.700 Vollversicherten aus.

Dahinter folgen dicht beieinander die Bayerische Beamtenkrankenkasse AG (BBKK; 285.700 Individuen) und die Generali Deutschland Krankenversicherung AG (285.000). Die BBKK büßte mit rund 2.550 Personen etwas stärker ein als die Generali.

Den zwölften Platz im Ranking nach Vollversicherten festigte die Hallesche Krankenversicherung a.G. Nach zuvor drei Verlustjahren wuchs sie zuletzt zum dritten Mal in Folge (plus 1.150 auf fast 226.350 Vollversicherte).

In der Rangliste gab es einige weitere Positionsveränderungen. So zog die Concordia Krankenversicherungs-AG (plus 1.550 auf annähernd 23.000 Personen) vorbei an der Württembergischen Krankenversicherung AG (plus 200 auf fast 22.700 Vollversicherte.

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