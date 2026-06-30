So lief das Geschäft 2025 mit Invaliditätsversicherungen

30.6.2026 – Im vergangenen Jahr verzeichneten die deutschen Lebensversicherer einen Neuzugang von 442.158 Invaliditätsversicherungen. Das geht aus der Mitte Juni vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) im Internet veröffentlichten Zahlensammlung „Altersvorsorge in Zahlen“ hervor (VersicherungsJournal 17.6.2026).

In der Publikation werden die vollständigen Geschäftszahlen der Sparte für das Geschäftsjahr 2025 dargelegt. Dies umfasst unter anderem die Bestands- und Neugeschäftsentwicklung in den verschiedenen Produktgruppen, wie etwa den Renten- und Pensionsversicherungen (19.6.2026).

Invalitätsversicherungen Neuzugang (Bild: Wichert)

Auf 14-Jahressicht fiel der Neuzugang der Invaliditätsversicherungen sechsmal höher und siebenmal niedriger aus. Die meisten Scheine wurden 2012 mit fast 490.000 eingelöst. Am wenigsten waren es 2017 mit nicht einmal 410.000 Stück.

Der Anteil am Neugeschäft lag zu Beginn des Betrachtungszeitraums bei rund acht Prozent. Er stieg über 8,5 Prozent (2018 und 2019) bis 2023 auf 10,6 Prozent an (13.8.2024). Danach wurde mit 10,4 Prozent der zweithöchste Anteil erzielt. Zuletzt erreichte der Anteil einen neuen Höchststand von 11,6 Prozent.

Invalitätsversicherungen Bestand (Bild: Wichert)

Ende 2024 betrug der Gesamtbestand annähernd 6,2 Millionen Policen. Das war ein Plus von 2,6 Prozent, das damit nicht einmal halb so groß ausfiel wie 2019, als die Zuwachsrate mit 7,5 Prozent am höchsten war. In den übrigen Jahren seit 2017 schwankte das Plus nur leicht zwischen 3,3 (4.8.2023) und 4,6 Prozent. Der Anteil der Invaliditätsversicherungen erhöhte sich kontinuierlich von 5,3 Prozent (2017) auf zuletzt 7,9

Björn Wichert

Wie beurteilen Sie diesen Artikel?
Artikel-Werkzeuge für Sie
Diese Seite empfehlen
Schlagwörter zu diesem Artikel
Weitere Artikel der Ausgabe vom 30.6.2026
Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 11.000 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.