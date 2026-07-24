Allianz verkleinert den Konzernvorstand

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24.7.2026 – Dr. Günther Thallinger (54) verlässt zum Jahresende den Vorstand der Allianz SE. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Allianz Investment Management SE wechselte 2017 als Ressortchef für Das Investment Management und die globale Lebens- und Krankenversicherung zu der Konzernmutter.

Günther Thallinger (Bild: Allianz)

Er trat damit die Nachfolge von Dr. Maximilian Zimmerer (65) an, der nach fast 30-jähriger Tätigkeit für die Allianz auf eigenen Wunsch in den Ruhestand getreten war (VersicherungsJournal 11.3.2016).

Der freiwerdende Vorstandsposten wird nicht eins zu eins neubesetzt, teilt das Unternehmen mit. Stattdessen wird das Führungsgremium der Allianz SE von neun auf acht Mitglieder verkleinert. Die bisher von Thallinger verantworteten Bereiche werden auf andere Vorstandsmitglieder verteilt:

Dr. Andreas Wimmer (52), verantwortlich für die Bereiche Asset Management sowie US Life Insurance, übernimmt zusätzlich die Verantwortung für die Allianz Investment Management SE.

Tomas Kunzmann (44) wird zusätzlich zu seiner Zuständigkeit für die Region Asien-Pazifik einschließlich Indien die Verantwortung für Global Health und Nachhaltigkeit (ESG) übernehmen.

Kunzmann ist bisher Vorstandsvorsitzender der Allianz Partners SAS und rückt erst im Januar in den Vorstand der Allianz SE ein. Zum Jahresende scheidet Dr. Klaus-Peter Röhler (61) hingegen nach Erreichen der Altersgrenze planmäßig aus dem Gremium aus (13.3.2026).

Für die zukünftig von Kunzmann verantwortete Region ist derzeit Sirma Boshnakova (54) zuständig, die bereits bei der Allianz Partners seine Amtsvorgängerin war (21.9.2022). Die langjährige Vorständin der Allianz SE (1.10.2021) leitet zukünftig den Bereich „Global P&C“ des Versicherungskonzerns.

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