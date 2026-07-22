Attikon und Maklerwelt kaufen Vermittlerbetriebe auf

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22.7.2026 – Die Attikon Finanz AG hat die B&S Assekuranz- und Finanzmanagement Udo Bublitz & Peter Slomka oHG übernommen. Der inhabergeführte Versicherungsmakler aus Düsseldorf ist auf die Beratung von Family Offices sowie vermögenden Privatkunden spezialisiert. Die beiden Gründer und Geschäftsführer Udo Bublitz und Peter Slomka werden die Kunden weiterhin persönlich betreuen.

Thomas Michels (Bild: Attikon)

„Diese Übernahme ist ein wichtiger Schritt, um unser Portfolio gezielt in diesem attraktiven Kundensegment zu stärken“, kommentieren die Attikon-Vorstände Thomas Michels und Dr. Dominik Reinartz. Sie setzen bei der Maklernachfolge auf die vollständige Integration von Maklerunternehmen in die Firmengruppe. Den Betrieben biete man zentrale Services an, insbesondere für digitalisierte Prozesse.

Eine ähnliche Strategie verfolgt auch Die Maklerwelt GmbH aus Eisenach, die mit der Übernahme der Culina GmbH & Co. KG aus Saalfeld ihre Präsenz in Thüringen ausbaut. Auch Maklerwelt-Geschäftsführer André Löffler betont, dass Bestandsübernahmen unter Maklern „nicht zum Verlust persönlicher Betreuung führen, sondern regionale Kundennähe langfristig sichern“ sollen.

„Viele Makler stellen sich aktuell die Frage, wie sich der Bestandsmarkt entwickelt und wer die Betreuung ihrer Kunden künftig tatsächlich sicherstellt“, beobachtet Löffler. „Unser Anspruch ist es, nachhaltige Nachfolgelösungen anzubieten, bei denen Kunden auch nach einer Übergabe persönlich und regional betreut werden.“

Lesetipp: „Nachfolgeplanung im Vermittlerbüro“ Das Dossier „Nachfolgeplanung im Vermittlerbüro – Faktoren und Empfehlungen für einen erfolgreichen Übergang in den Ruhestand“ liefert wissenswerte Fakten und Zahlen rund um den Unternehmensverkauf, Empfehlungen von Experten wie auch Erfahrungen von Versicherungsvermittlern. Des Weiteren werden Fragen der Rechtsform sowie die Unterschiede zwischen einer Betriebs- oder Bestandsabgabe geklärt. Die Autorin Eva-Bettina Ullrich stellt im Dossier zudem die Möglichkeiten von Bestandsbewertungs-Tools vor. Auch das Modell der Maklerrente und deren Nachberechnung werden betrachtet und von Branchenexperten für die Maklernachfolge eingeordnet. Weitere Informationen und eine Bestellmöglichkeit finden sich unter diesem Link. Die Publikation steht Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals zur persönlichen Nutzung kostenlos zur Verfügung.

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