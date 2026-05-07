Das sind die Service-Könige unter den Versicherern und den Vertrieben

7.5.2026 – In Sachen herausragender Kundenservice sicherte sich der Versicherer Debeka die Spitzenposition unter 1.084 Unternehmen aus 55 Branchen. Dies zeigt eine Untersuchung von Servicevalue und der Bild-Zeitung. Branchensieger wurden neben den Koblenzern (Kategorie Versicherer) auch die DA Direkt (Direktversicherer), die LV 1871 (Spezialversicherer) und die Postbank Finanzberatung (Finanzvertriebe).

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Bei welchen Unternehmen Verbraucher einen aus eigener Sicht herausragenden Kundenservice erhalten, hat die Servicevalue GmbH in Kooperation mit der Bild-Zeitung erstmals ermittelt. Die Studie „Deutschlands Service-Könige“ basiert auf einer im März 2026 durchgeführten Onlinebefragung. In deren Rahmen kamen 139.640 Kundenurteile zu 1.084 Anbietern in 55 Kategorien zusammen.

Hintergründe zur Methodik

Die konkrete Fragestellung lautete: „Inwieweit stimmen Sie zu, dass Unternehmen XY einen herausragenden Kundenservice bietet?“ Neben der Antwortoption „kann ich nicht beurteilen/keine eigene Erfahrung“ standen den Interviewten vier bewertungsrelevante weitere Optionen zur Verfügung. Diese reichten von „1 = stimme voll und ganz zu“ über „2 = stimme eher zu“ und „3 = stimme eher nicht zu“ bis „4 = stimme nicht zu“.

Zur Notenermittlung wurden die Antworten zu den Prüfpunkten „1“ bis „4“ ungewichtet gemittelt. Die Branchenrankings wurden anhand des ungewichteten Mittelwerts gebildet. Liegt der Mittelwert eines Unternehmens niedriger (= besser) als der Gesamtmittelwert der jeweiligen Branche, wird dem Unternehmen anders als bei ähnlichen Untersuchungen dieser Art noch keine Auszeichnung zugeschrieben.

Voraussetzung für das Prädikat „Kunde-König“ war, dass der individuelle Mittelwert niedriger als der Mittelwert dieser ‚überdurchschnittlichen‘ Gruppe ist. Das beste Unternehmen der jeweiligen Branche erhielt als Alleinstellungsmerkmal die Auszeichnung „Service-König – Platz 1“.

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DA Direkt gewinnt bei den Direktversicherern

Unter den 55 untersuchten Wirtschaftsabschnitten wurden auch vier aus dem Assekuranzbereich. Branchen bewertet.

Bei den Direktversicherern ist die DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (DA Direkt) „Service-König – Platz 1“. Mit einem Mittelwert von 2,24 ließ sie alle Wettbewerber in dieser Kategorie hinter sich. In die Liste der „Service-Könige“ trugen sich ferner ein

Debeka siegt bei den Versicherern

In der Kategorie Versicherer sicherten sich die Debeka Versicherungen mit einem Mittelwert von 2,35 den Spitzenplatz und das Prädikat „Service-König – Platz 1“. Die Koblenzer erzielten den besten Wert unter allen knapp 1.100 Testkandidaten. Ein Dutzend weitere Marktteilnehmer dürfen sich mit der Auszeichnung „Service-König“ schmücken. Zu dieser Gruppe gehören

Spezialversicherer: Uelzener verdrängt Roland von der Spitze

In der Rubrik „Spezialversicherer“ ließ die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) alle Wettbewerber hinter sich. Ein Mittelwert von 2,25 bedeutet die Auszeichnung „Service-König – Platz 1“. Dahinter folgen die „Service-Könige“

Die Besten bei den Finanzvertrieben

Unter den 24 Finanzvertrieben schnitt die Postbank Finanzberatung AG am besten ab. Der Mittelwert von 2,21 bringt dem Unternehmen das Siegel „Service-König – Platz 1“ in diesem Segment. Ausgezeichnet als „Service-Könige“ wurden

Die vollständigen Ergebnislisten in allen 55 untersuchten Branchen, inklusive auch der nicht überdurchschnittlichen Marktteilnehmer, können auf dieser Servicevalue-Internetseite eingesehen werden.

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