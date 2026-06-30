Diese Grundfähigkeitsversicherer empfehlen Makler am liebsten weiter

30.6.2026 – Der Canada Life und der Dortmunder bringen unabhängige Vermittler laut der Asscompact-„Marktstudie BU/Arbeitskraftabsicherung 2025“ die höchste Weiterempfehlungsbereitschaft in der Sparte Grundfähigkeit entgegen. Dahinter folgen dicht beieinander Baloise, Stuttgarter und Volkswohl Bund.

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In der Grundfähigkeitsversicherung (GF-Versicherung) vermitteln Versicherungsmakler das mit Abstand meiste Geschäft an die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland. Dies ist ein Ergebnis der Asscompact-„Marktstudie BU/Arbeitskraftabsicherung 2026“ der BBG Betriebsberatungs GmbH (VersicherungsJournal 20.5.2026).

Methodik der Asscompact-Studie

Grundlage der Untersuchung ist eine im März unter Maklern durchgeführte Onlineumfrage. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 293 Personen angegeben. Rund 85 Prozent der Befragten waren männlich, etwa 15 Prozent weiblich. Sie haben im Schnitt 28,4 Jahre Branchenerfahrung bei einem Durchschnittsalter von 56,3 Jahren und wollen im Schnitt mit 67,9 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden.

Erhoben wurde im Rahmen der Studie unter anderem auch die Bereitschaft, eine Weiterempfehlung für die GF-Versicherer auszusprechen. Hierzu wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score herangezogen.

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Canada Life und Dortmunder gleichauf an der Spitze

Die Untersuchung ergab, dass die Canada Life auch hier auf dem Platz an der Sonne landete – allerdings gleichauf mit der Dortmunder Lebensversicherung AG (NPS jeweils 75,0).

Dabei kam das Unternehmen mit angelsächsischen Wurzeln auf den zweithöchsten Fürsprecheranteil von über drei Vierteln und den zweitniedrigsten Kritikeranteil von nur drei Prozent. Bei der Dortmunder, die zwei Positionen besser als beim Neugeschäft abschnitt, stand dem höchsten Promotorenanteil von über vier Fünfteln der nur sechstbeste Detraktorenanteil von einem Zwölftel gegenüber.

Dreikampf um Bronzerang

In einem engen Rennen um den dritten Platz setzte sich die Neugeschäfts-Fünfte Baloise Lebensversicherung AG Deutschland gegen die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. und die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. durch. Die Stuttgarter rangiert vier Positionen besser als beim Neugeschäft, der Volkswohl Bund einen Rang besser.

Die Stuttgarter war der einzige Testkandidat, der gänzlich ohne Kritiker auskam. Somit entspricht der fünfthöchste Anteil an Fürsprechern von knapp zwei Dritteln auch dem NPS-Wert (64,3). Die Baloise (NPS: 66,6) kam mit knapp drei Vierteln auf den höchsten Promotorenanteil des Verfolgertrios, aber mit 6,7 Prozent auch auf den höchsten Detraktorenanteil unter den drei letztgenannten Anbietern.

Die Stärken der Spitzenreiter

Konkrete Gründe für die deutlich auseinandergehenden Beurteilungen sind der Untersuchung nicht zu entnehmen. Ein Blick auf die Bewertung der Dienstleistungsqualität zeigt jedoch gewisse Anhaltspunkte für die sehr stark abweichenden NPS-Werte. So sind die Makler mit der Canada Life auch besonders zufrieden. Sie erhielt 91 der 100 möglichen Zufriedenheitspunkte.

Das Unternehmen gehört in elf der 14 Zufriedenheitskriterien zu den drei besten Anbietern. Ausnahmen waren neben der dezentralen Vertriebsunterstützung und dem Angebotsrechner auch der zweitwichtigste Aspekt „Leistungsfallabwicklung“. Dafür reichte es im Top-Kriterium Produktqualität sowie beim Preis-Leistungs-Verhältnis, der finanziellen Stabilität und der Neugeschäftsabwicklung in drei weiteren der fünf wichtigsten Prüfpunkte für zwei Spitzenplätze und einen zweiten Rang.

Die Dortmunder konnte vor allem mit der besten Leistungsfallabwicklung sowie jeweils zweiten Plätzen in Sachen Tarifflexibilität, zentraler Vertriebsunterstützung und Angebotsunterlagen punkten.

Bezugshinweis

Die 314-seitige „Marktstudie BU/Arbeitskraftabsicherung 2026“ enthält zudem Analysen zur Vermittlerzufriedenheit und zur Weiterempfehlungsbereitschaft – auch im Geschäftsfeld Berufsunfähigkeitsversicherung (BU-Versicherung) (6.5.2026, 29.5.2026).

Ermittelt wurden auch die Top- und Flop-Produkte in der Arbeitskraftabsicherung (29.5.2026) sowie die Favoriten im Absicherungsfeld Dienstunfähigkeit (27.5.2026). Der Berichtsband kann für 2.950 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Sebastian Sommerer per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575834 bestellt werden.

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