Diese Makler und Versicherer gelten online als besonders innovativ

30.6.2026 – Welche Akteure im Netz in dem Ruf stehen, außergewöhnlich innovativ zu sein, haben Servicevalue, Focus Money und Deutschland Test in einer Untersuchung mittels Social Listening ermittelt. Branchensieger wurden die Barmeniagothaer (Versicherer) und der in der Rubrik Versicherungsmakler geführte Assekuradeur Domcura.

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Die Servicevalue GmbH, die Zeitschrift Focus Money und Deutschland Test, eine Marke der Burdaverlag Data Publishing GmbH, Deutsches Institut für Qualität und Finanzen, haben gemeinsam die Studie „Deutschlands innovativste Unternehmen 2026“ durchgeführt und kürzlich die Ergebnisse veröffentlicht.

Hintergründe zur Methodik

Die Studienautoren analysierten zunächst das Internet nach vorab definierten Suchbegriffen (auch Eventtypen genannt). Insgesamt kamen so etwa 5,8 Millionen Nennungen zusammen, die zwischen Mai 2024 und April 2026 abgegeben wurden. Danach wurden die gesammelten Daten mit Hilfe künstlicher Intelligenz in Textfragmente aufgesplittet und in drei Stufen analysiert:

Welche Marke wurde erwähnt?

Welches Thema wurde besprochen?

Welche Tonalität weist das Textfragment auf? Wird über die Marke positiv, negativ oder neutral gesprochen?

Auf diese Weise wurden etwa 16.700 Marken und Unternehmen aus 89 Branchen erfasst.

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So wurde gewertet

Für jede Marke wurden zwei Kennzahlen berechnet: der Tonalitätssaldo, also das Verhältnis von positiven zu negativen Nennungen, sowie die Reichweite, also wie oft eine Marke insgesamt genannt wurde – im Verhältnis zur durchschnittlichen Nennungszahl aller Marken in derselben Branche. Beide Werte flossen in eine Gesamtbewertung ein und wurden branchenspezifisch normiert.

In die Gesamtwertung gingen die Bewertungen zu den Themenfeldern „Innovationstätigkeit“, „Investitionen“, „Forschung & Entwicklung“, „Technologie“ und „Produktneuheiten“ zu jeweils 20 Prozent ein.

Die Ergebnisse wurden auf einer Skala von null bis hundert Punkten umgerechnet, wobei der jeweilige Branchensieger die Höchstpunktzahl von hundert Punkten erhielt. Er erhielt zudem eine Fünf-Sterne-Bewertung. Alle übrigen Marken, die innerhalb ihrer Branche eine überdurchschnittliche Punktzahl holten, bekamen vier Sterne.

Barmeniagothaer gewinnt bei den Versicherern

In der Kategorie Versicherer sicherten sich die Barmeniagothaer Versicherungen den Branchensieg (normierte 100 Punkte). 17 weitere Unternehmen schafften eine überdurchschnittliche Punktzahl. In die Top Ten der Siegerliste trugen sich ein

Die Sieger bei den Maklern

Bei den Versicherungsmaklern gewann der in dieser Rubrik gelistete Assekuradeur Domcura AG mit normierten 100 Punkten und darf sich mit dem Prädikat Branchensieger schmücken.

In die Liste der „Sieger“ schafften es die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe; 95,3 Zähler), die Funk-Gruppe (91,4) und die Willis Towers Watson Versicherungsmakler GmbH (87,7).

Alle Branchenrankings und weitere Details zur Methodik können auf dieser Internetseite eingesehen werden.

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