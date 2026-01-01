So unbeliebt sind Versicherungsvertreter

30.7.2026 – Im Imageranking des DBB von ausgewählten Berufsbildern landen Versicherungsvertreter auf dem vorletzten Platz. Am besten schneiden erneut Feuerwehrleute ab.

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Seit 2007 untersucht der DBB Beamtenbund und Tarifunion jedes Jahr das Ansehen der Beamten und ausgewählter anderer Berufsgruppen in der Bevölkerung.

Für die jetzt veröffentlichte „Bürgerbefragung öffentlicher Dienst 2026“ (PDF, ein MB) hat der DBB die Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH im Juli 2.018 repräsentativ ausgewählte Bundesbürger ab 14 Jahren nach der Cati-Methode befragen lassen.

Versicherungsvertreter mit äußerst niedrigem Ansehen

In den vergangenen Auflagen der Bürgerbefragung hatte die Wertschätzung des Berufsbildes Versicherungsvertreter durchgängig an vorletzter oder letzter Stelle gelegen (4.9.2025, 27.6.2024, 16.8.2023).

Über die Gründe für das miserable Image des Berufsstands „Versicherungsvertreter“ haben sich diverse Branchenteilnehmer und -beobachter bereits in zahlreichen Leserzuschriften geäußert (4.9.2025, 1.7.2024, 29.6.2024, 4.9.2023, 15.9.2022).

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Gewerkschaftsfunktionäre mit etwa dreimal so hohem Ansehen

Aktuell bringen sechs (Vorjahr sieben) sieben Prozent der Interviewten dem Versicherungsvertreter ein „(sehr) hohes“ Ansehen entgegen. Damit werden nur die Mitarbeiter von Werbeagenturen übertroffen.

Auf den drittletzten Rang liegen Politiker mit sieben (Vorjahr: elf) Prozent. Die haben sich mit vier Prozentpunkten auch am meisten verschlechtert.

Die Berufe mit dem höchsten Ansehen

Am angesehensten sind Feuerwehrleute vor Krankenpflegern und Altenpflegern um 90 Prozent.

Am deutlichsten verbessert hat sich das Ansehen von Unternehmern von 45 auf 48 Prozent.

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